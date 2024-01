Рупор кремлевской пропаганды: Под сенью Свободы

Соединённые Штаты Америки: «Под сенью [статуи] Свободы» (In the shadow of Liberty).

Укрываясь в тени статуи Свободы, Дядя Сэм подсчитывает барыши от европейской войны. Всё побережье усеяно золотом, а Америка оценивает жертвы на потопленных подводными лодками «Лузитании», «Анконе» и других пассажирских судах, прикидывая, не превысили ли моральные потери прибыль от торговли с воюющими странами.

Из серии французских открыток времён Первой мировой войны "Презренные нейтралы", 1916

