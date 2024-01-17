 

Рупор кремлевской пропаганды: Под сенью Свободы

17.01.2024, 0:40, Разное
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Соединённые Штаты Америки: «Под сенью [статуи] Свободы» (In the shadow of Liberty).

Укрываясь в тени статуи Свободы, Дядя Сэм подсчитывает барыши от европейской войны. Всё побережье усеяно золотом, а Америка оценивает жертвы на потопленных подводными лодками «Лузитании», «Анконе» и других пассажирских судах, прикидывая, не превысили ли моральные потери прибыль от торговли с воюющими странами.

Из серии французских открыток времён Первой мировой войны "Презренные нейтралы", 1916

Источник: Colonel Cassad


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