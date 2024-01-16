 

Sud Radio – «производят доллары, а не товары» — французский социолог усомнился в экономической мощи США

16.01.2024, 23:45, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Цифры американского ВВП не имеют ничего общего с действительностью, считает французский социолог Эммануэль Тодд. По его словам, доля производства товаров в экономике США неуклонно снижается, а сфера услуг и финансов приобретает ключевое значение. Как подчёркивает специалист, самой прибыльной сферой в стране стало производство долларов, поэтому получение инженерных или научных специальностей не пользуется спросом среди студентов.

ЭММАНУЭЛЬ ТОДД, французский социолог: Американский ВВП легко, скажем так, оспорить с точки зрения статистики, поскольку он слишком сильно разошёлся с действительностью: например, в области здравоохранения, в области медицины. Если не ошибаюсь, расходы на здравоохранение составляют 18 процентов американского ВВП. При этом Америка в плане показателей здоровья, продолжительности жизни и так далее сейчас отстаёт от всех остальных. Растёт смертность, растёт младенческая смертность, сейчас она превышает российские показатели. Так что речь идёт в первую очередь об административных расходах.

И из этих плохих показателей в области медицины в США я заключаю, что процент сферы услуг в американском ВВП составляет 60 процентов. Я оставил в стороне то, что осталось от производства товаров, от реальной экономики в США, применил три коэффициента и пришёл к довольно удивительному заключению, что реальный ВВП на душу населения в США, вероятно, находится на худшем уровне в истории страны. То есть реальный валовой внутренний продукт на душу населения в США ниже, чем во Франции и в Германии. Это совсем не уровень какой-то особенной страны, это просто упражнения со статистикой. Я считаю необходимым…

И, главное, политкорректные американские университеты уже не выпускают, скажем, инженеров. В этом отличие США от России?

ЭММАНУЭЛЬ ТОДД: Взять, подсчитать количество студентов в одном поколении довольно сложно, но в России, должно быть, порядка 23 процентов всех студентов осваивают инженерные специальности, а в США — 7 процентов. Это неисправности системы, и я возлагаю значительную долю ответственности на доллар как мировую валюту за упадок США в области реальной экономики. Потому что зарабатывать деньги в США можно, только если освоить профессию, которая приблизит тебя к заветным источникам, производящим доллары — мировую валюту, создание которой ничего не стоит. По сути, рентабельность обучения профессии, которая приближает к созданию долларов, делает обучение инженерным, научным специальностям не таким выгодным. Отсюда необычайный дефицит производства. И в том числе дефицит производства людей, способных создавать какие-то вещи.

Дата выхода в эфир 14 января 2024 года.


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