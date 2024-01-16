Мнение: Прощай, Гарри Поттер

От родной дочери узнал шокирующее: она в своем кафе обзавелась помощницей, веселой 20-летней девахой из Одессы. И вот за разговором о том о сем обнаружила, что та, оказывается… не имеет никакого понятия о Гарри Поттере! Не читала ни одной книги Роулинг, и даже не смотрела о нем ни одного фильма! Но, более того – заявила, что и не собирается ничего смотреть… потому что это уже, дескать, старьё.

Новость, по-моему, из разряда “для вас, старперы”. Ведь среди пожилой части населения, знаю, до сих популярно ворчание в духе “какой еще Гарри, задурили голову молодежи, надо классику читать, Тараса Бульбу, держаться скреп” и прочее в этом духе. В то время как уже сам Гарри Поттер уплыл в разряд “старперских легенд”, и на арену уже вышло “племя младое, незнакомое…” даже для моей дочери. Девица Оля из Одессы, для которой и весь этот Хогвартс – говно мамонта.

Собственно, к чему это я? К предыдущему посту про кино, конечно же. Какая ВОВ?! Неужели кому-то до сих пор непонятно, что для нынешних молодых что ВОВ, что битва на Калке, что штурм Хогвартса Воландемортом – всё преданья старины глубокой, которые то ли были, то ли нет, но это все равно в целом неважно?