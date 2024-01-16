Мнение: Об информационной гигиене: часть 1… Неполживые СМИ, говорите?

Начну с очевидного: пропаганды гораздо больше, чем принято считать. По сути, всё, что не является прогнозом погоды или биржевыми сводками — #пропаганда. Хотя и новости с бирж… Не забыли ещё байденовское «доллар по 200»? А вот это — «Киев за три дня»? Этот мем породили западные СМИ с подачи западных же военных экспертов.

Зачем?

Как часть ответа — ровно затем, чтобы уже через три дня начать славословить «храбрых украинцев, противостоящих российской армаде». Ага-ага. В начале спецоперации ограниченный российский контингент кратно — а к концу весны 2022 года уже пятикратно уступал ВСУ по численности. Но…

Такова «честность» западных СМИ.

Кстати, вы не забыли, как два года назад они обсасывали «адские» санкции Вашингтона и Брюсселя? Как предвкушали скорый крах России, ванговали падение российской экономики минимум на треть в 2022 году, — некоторые и вовсе говорили, что она «уничтожена», — смаковали картины голода в Москве и народного бунта?

А как они расписывали тогда, как «бежит» армия Путина! Как на полном серьёзе объясняли, что натовские танки русские не могут подбить никак и ничем. Как ждали, что вот-вот…

Это ведь не потому, что там сидят откровенные тупицы (хотя и такое возможно). Это от неистового желания создать очень правильный для западного обывателя информационный фон. Чтобы он не задавался вопросами, зачем ему терпеть лишения и тяготы от разрыва многолетних связей с Россией, а послушно платил повышенную коммуналку и продолжал голосовать за левых идиотов, которые ухитрились масштабировать до вселенских размеров обычный, в сущности, пограничный конфликт.

Думаете, сейчас что-то изменилось?

Ха!

Вот не так давно в авторитетном The Economist вышла статья про жизнь в Москве. С неким удивлением корреспондент видит, что за два года «сокрушительных» санкций практически ничего не поменялось. Улицы залиты светом, рестораны заполнены народом, театры работают, карусели крутятся, москвичи довольны. Ну не может же быть всё так шоколадно?

И вот — «яйца подорожали!». Из-за СВО, ага. То ли с птицефабрик всех забрали на ЛБС, то ли сами они убежали за кордон от мобилизации. Кстати, кто сейчас за рубежом, подскажите, верно ли, что птичницы сейчас преобладают в эмигрантских тусовках? В общем, яйца доведут Россию до краха!

Подвох в том, что в #США в прошлом году цены на яйца тоже выросли в полтора раза, а на пике — так и почти вчетверо. И возникает вопрос, в чём дело – мобилизация в США или массовая эмиграция? Реальная причина повышения цен в США, конечно, эпидемия куриного гриппа начала прошлого года. Но откуда это знать редакции главного экономического журнала мира?

И вот так у них во всём. Потому что — так надо. Потому что — #пропаганда вместо информации.

И поэтому, читая любой месседж о России в западных СМИ, просто помните: они врут так же, как врут все.

А вы им верите?

—