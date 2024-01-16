Расстались? Удивительный факт намекнул народу на развод Нюши с мужем

Шесть лет назад популярная певица обрела настоящее женское счастье. Артистка вышла замуж за советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. Спустя год после свадьбы Нюша подарила супругу дочь Серафиму-Симбу, а еще через три года на свет появился сын Саффрон.

В последнее время общественность обсуждает возможный разлад в отношениях между супругами. Неужели Нюша рассталась с любимым? Например, Новый год певица отмечала в компании отца, а не мужа. Известно, что в это время Игорь Сивов находился в Эмиратах, где он, как известно, проводит тренинги и курсы.

Вскоре еще один удивительный факт намекнул народу на развод Нюши с мужем. Сначала журналисты заметили, что Нюша и Игорь Сивов сняли обручальные кольца. Теперь общественность обсуждает, что супруги якобы отписались друг от друга в социальных сетях. Вот только данный слух оказался неправдой. Кто-то невнимательно посмотрел подписки Нюши и распространил неверную информацию.

Стоит отметить, что в 2022 году знаменитость рассказала, что в их паре произошла измена. Однако супруги решили на своем примере доказать, что настоящая любовь может преодолеть любые трудности. Многие убеждены, что именно Игорь Сивов изменил Нюше, потому что в 2021 году сама артистка была беременна.

Ранее “Дни.ру” писали, что певица Нюша подробно рассказала о воспитании детей.