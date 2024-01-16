 

“*** конченый”: сорвавшаяся на мат Волочкова вернулась в Россию на разборки

16.01.2024, 22:25, Новости дня
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Последнее путешествие Анастасии Волочковой на Мальдивы было омрачено скандалом. В интернете оказалось видео годичной давности. На кадрах – балерина в нетрезвом состоянии куролесит с Никитой Джигурдой. Скандальный артист, не стесняясь камеры, целовал танцовщицу в пах. В какой-то момент из-за страстного танца грудь Волочковой почти выскочила из бюстгальтера.

Неприличные кадры хоть и не удивили, но возмутили народ. Например, некоторые общественные деятели теперь добиваются отмены концертов Анастасии Волочковой. Якобы не может уважаемая балерина так себя вести. Кто-то же считает, что артистку нужно не наказывать, а оказывать ей помощь. В частности, телеведущая Ксения Бородина заявила, что балерина, пристрастившая к спиртному, нуждается в лечении.

Вернувшись в Россию, Анастасия Волочкова наткнулась на ждавших ее в аэропорту журналистов. Те поинтересовались, что артистка думает о возможном наказании за свое поведение. Балерина же заявила, что “светит своим творчеством для России”, а также “бесплатно приглашает всех”. Видимо, Анастасия полагает, что ее концерты запретить нельзя.

“Вы куда лезете в мое творчество?”, – возмутилась артистка.

Она позвала журналистов на пресс-конференцию, где пообещала ответить на все вопросы и устроить разборки с Джигурдой (именно его танцовщица считает виновным в утечке скандального видео). Кроме того, Анастасия Волочкова дала понять, что о ее пристрастии к алкоголю разговаривать не намерена. Когда представить СМИ поинтересовался у балерины, не думала ли она отказаться от спиртного, та сорвалась на мат: “*** (болван – Прим. ред.) конченый!”.


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