Мнение: ТАЙМКОДЫ вчерашнего психологического стрима

ТАЙМКОДЫ

0:48 Начало. Вероника Степанова — Тейлор Свифт среди русскоязычных видеопсихологов. Не самоучка, но профессионал. Психологические портреты-пасквили. к сожалению – заказуха.

13:14 Кого “разоблачает” Вероника: Галкин, Киркоров, Навальный…

22:17 Представление. КНИГА

23:46 Тарас Бульба и Павлик Морозов. Убил сына – сдал отца. В чём разница? Что мы не знаем о “Тарасе Бульбе” Гоголя? Уроки литературы и истории — уроки психологии

35:55 Исполнение желаний — коварная вещь. Удовольствие в процессе, а не в цели

42:24 Мода на пирсинг и тату. Селфхарм – расстройство у подростков. Желание не быть таким, как есть. Стремление к самоповреждению. Теория подтверждения: существую ли я

54:32 Перед выходом на учёбу панические атаки

1:04:30 Почему до начала XX века не писали о вредных привычках детей. Возникновение концепта детства – давно ли?

1:09:57 Где живёт патриотка России и СВО Вероника Степанова

1:10:40 Граница между словом и преступлением. Возможна ли полная свобода слова. О «понятиях»

1:23:15 Что есть красота. Красота в некрасивом теле. Четыре определения, что такое красота. Красота — симметрия — хорошие гены. Две модели красоты: социальная и внутренняя

1:41:53 Степанова соответствует социальному идеалу красоты

1:43:44 О покойном или хорошо, или ничего, кроме правды. Стоит ли ворошить прошлое?

1:48:38 Степанова беспринципная

1:50:19 Вред информации для получившего её. Два мировоззрения. Информация о смертельном диагнозе

2:01:10 Как снизить слишком высокую значимость чего-нибудь. Оправданные страхи

2:11:36 Красота и эстетика

2:15:30 КОНЕЦ