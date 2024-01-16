Мнение: Германия готовится воевать с Россией, внутренняя оккупация Украины и Роза Люксембург про украинство

1. Пока что Германия предпочитает воевать с Россией через Украину, что довольно мудро со стороны той части немцев, которая не прогуливала уроки истории. Однако планы полномасштабной войны против России немцы всё равно разрабатывают. Так, на всякий случай, мало ли что (ссылка):



ФРГ разрабатывает план войны между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года. Об этом написал таблоид Bild, сославшись на якобы секретный документ бундесвера.

Согласно документу Минобороны Германии, в день Х главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг. Среди них также будут 30 тысяч солдат бундесвера. По данным Bild, эскалация могла начаться в феврале 2024 года с началом активного наступления России на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом к июню ситуация завершилась бы отступлением украинской армии.

«С точностью до места и месяца описываются [в сценарии] действия России и Запада, кульминацией которых является отправка сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.» –

Bild.

Предполагается, что наиболее вероятным местом столкновения станет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью. Однако авторы материала не делают прогноз, к каким последствиям может привести подобная эскалация.

Ради войны с Россией поляки согласились даже пустить к себе по старой памяти немецкую армию (ссылка):



Польша согласна пустить немецкие войска и разместить их на своей территории в рамках усиления восточного фланга НАТО. Об этом заявил замглавы МИД Польши Анджей Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita.

Он объяснил, что Германия является другом и надежным партнером Польши, поэтому страна согласилась на размещение немецких войск. «Добро пожаловать», — добавил европейский политик.

Другом и надёжным партнёром, ага. Но, впрочем, после тёплой дружбы с современным Киевом моё мнение об Израиле и Польше упало так низко, что подобные новости не могут уже уронить его ещё глубже вниз. Не завидую полякам и израильтянам — неприятно должно быть жить под властью политиков, которые с таким пренебрежением относятся не только к интересам своего народа, но и к священным для него могилам.

2. Настроения на Украине тем временем меняются. Вот что пишут из Днепропетровской области (ссылка):

Намедни виделся со своим бывшим соучеником по СПТУ. Вспомнили общих знакомых. Большинство гопников, с которыми учились, ринулись “нагибать [Россию]”. В первой волне добровольцев. Кто в пропагандистском порыве, а кто за денюжку. Уже нет почти никого из них. Криминальное поле сильно очистилось. Общество оздоровилось. Сейчас основная проблема – это грядущий беспредел мобилизаторов.

Виделся с боевым еврейцем. Сам не на фронте, но шуршит в структуре ВСУ, занимается “моральной подготовкой” мобилизируемых. Унылый. Пошли мужики с собственным мнением на происходящее, которых нахватали внаглую. Их не сильно пошлёшь в бой, сдадут и позиции, и штаб. Время на подготовку подписавших контракт с ВСУ – три-пять дней.

Виделся со знакомым селюком, который топил за Украину. Сам с юга Днепропетровской области, на границе с Запорожской. Рассказывал в своё время про “весьмирснами”. Предпоследний раз виделись перед Новым годом. Начал рассказывать, что ВСУ в селе начали быковать. Обсуждали фигу Зеленскому от Запада. Он сделал предположение, что оставшиеся без финансирования ВСУ пойдут на Киев. Я объяснил главный закон природы. Вода не дура и всегда идет по наименьшему сопротивлению. В Киеве можно получить по голове. ВСУ без финансирования развалятся на банды и начнут грабить местных селюков. Пару дней назад наведался в гости. В селе началась экспроприация под лозунгом “мы вас захищаем”. Выгнали трактора из ангара, спрятали там БТР. Нет ангара. Взрывной волной трактор сделали металлоломом. В селе ВСУшники отказываются платить за постой. Если так дело пойдёт дальше, родителям придётся бросать хозяйство и бежать. Основная проблема сейчас у него мобилизация. Дал ему небольшой совет на прощание: лучше получить [тумаков] здесь, чем сдохнуть там.

3. Историк Александр Дюков пишет (ссылка):

105 лет назад в Берлине была убита Роза Люксембург. Именно наследие Люксембург стоит на пути идеи о том, что любой настоящий марксист в России должен был ратовать на “право наций на самоопределение”, а не за унитаризм. Не имея комплексов русской интеллигенции, Люксембург оценивала вещи предельно ясно:

“Украинский национализм в России был совсем иным, чем, скажем, чешский, польский или финский, не более чем просто причудой, кривляньем нескольких десятков мелкобуржуазных интеллигентиков, без каких-либо корней в экономике, политике или духовной сфере страны, без всякой исторической традиции… И такую смехотворную шутку нескольких университетских профессоров и студентов Ленин и его товарищи раздули искусственно в политический фактор своей доктринерской агитацией за “право на самоопределение вплоть” и т. д. Первоначальной шутке они придали значимость, пока эта шутка не превратилась… в вывеску и знамя для собирания сил контрреволюции” (Роза Люксембург, “Рукопись о русской революции”).