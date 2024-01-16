Оттенок карамельный макиато: новый цвет волос, который станет главным трендом зимы-2024
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Каждый год зима приносит с собой мрачные дни и еще более мрачные тенденции в сфере красоты и моды. Убрана яркая летняя одежда, волосы покрашены по сезону. Не у всех, но факт остается фактом: многие женщины становятся брюнетками зимой, чтобы дополнить не только свой зимний наряд, но и более холодный макияж. Это немного скучно. Поэтому зимой 2024 года обратите внимание на карамельный макиато.
Что такое карамельный макиато
Название этого цвета происходит от слоистого напитка эспрессо, популярного в бесчисленных кофейнях. Поэтому в его основе лежат коричневые и черные тона.
Таким образом, ключом к этому цвету волос является придание вашим локонам динамичного цвета с помощью мелирования, балаяжа и других техник, чтобы они не смотрелись однотонно ровно. Точно так же, как макиато всегда демонстрирует динамичное движение, когда в нем вместе кружатся карамель, эспрессо и молоко.
Красота карамельного макиато заключается в том, что его можно воссоздать разными способами, в том числе равномерно распределить коричневые и черные тона. Это похоже на кофейный напиток, который хорошенько встряхнули, чтобы объединить все ингредиенты, а не пить их по отдельности.
Добиться такого уровня глубины в домашних условиях может быть довольно сложно. Поэтому рекомендуется отправиться в салон, чтобы попробовать эту тенденцию.
Чуть больше сливок
В карамельном макиато эспрессо находится поверх напитка, поэтому он медленно просачивается вниз и кружится в молоке. Вы можете воссоздать это в своих локонах, попросив своего парикмахера сделать темно-серые или темно-русые блики от корней до кончиков волос. Эти пряди будут хорошо отражать свет и сохранять сияние в сухие и холодные месяцы.
Сделайте омбре
Если вы предпочитаете избегать полного мелирования или равномерного распределения цвета по волосам, попробуйте образ с омбре, напоминающий макиато, в котором большая часть эспрессо смешана с молоком. В этом случае ваше молоко станет коричневым, но наверху все равно останется немного эспрессо. То же самое относится и к этой цветовой стратегии: оставьте немного темно-коричневых или черных волос на макушке, а затем переходите в коричневые по мере спуска, заканчивая немного более светлым коричневым, чем тот, с которого вы начали.
Двухцветный образ
Ваши варианты окраски волос безграничны, включая, возможно, более нетрадиционный путь и создание двухцветного образа волос, который идеально разделен пополам. С обеих сторон может быть немного растекания для большего эффекта омбре, но в этом стиле обычно два тона сохраняются четко. Благодаря этому участки ваших волос «эспрессо» и «молоко» станут более отчетливыми, как настоящий напиток макиато.
Иногда чем темнее, тем лучше
Итак, карамельный макиато — это тренд цвета волос, который можно увидеть повсюду этой зимой, но следует обратить внимание на еще один потрясающий способ – волосы цвета жареной карамели. Это может быть даже больше похоже на напиток латте. Этот взгляд на тренд предназначен для самых смелых из нас, но это, пожалуй, самый аутентичный “кофейный” образ.
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