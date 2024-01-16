 

Мнение: Письмо якута Путину вызвало переполох

16.01.2024, 21:10, Разное
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Иркутск с высоты (боевого) дрона

Какой-то странный вброс про “перенос столицы в Иркутск”.

РБК, 16.01. Предложение о переносе столицы России из Москвы в Иркутск в современных условиях не имеет шансов на реализацию. Так эту идею прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Это пресс-сек президента так прокомментировал сегодня письмо в общественную приемную президента Владимира Путина, которое направил кандидат исторических наук Афанасий Николаев. Письмо 11 января опубликовала газета SakhaLife (нормально, кстати, что в Якутии выходит газета с названием по-английски, что твоя Moscow Times; правда, Moscow Times уже запретили).

То есть ежу понятно, что вброс идет от самого Кремля. В общественную приемную Нацлидера пишут сумасшедшие со всей необъятной, в потоке можно найти предложения на любой вкус – от переноса столицы в Нальчик до “покинуть надоевшую планету и улететь всей РФ на Марс”. Однако, далеко не каждое предложение комментирует пресс-секретарь Песков во всеуслышание.

Вопрос лишь – зачем им это понадобилось? Повестку, что ли, решили хоть как-то оживить? Тут ясно одно: “выборы” президента РФ обещают быть МАКСИМАЛЬНО скучными и без вообще малейшего намека на интригу – об этом позаботились. Другими словами, это будут “выборы референдумного характера”, как в бантустанах или как было в СССР – как если бы в бюллетень вносилась фамилия вообще только одного Путина, и жителям предлагалось бы просто прийти и припасть к длани, написав “да” (собственно, это и была бы единственная клетка для галочки). Понятно, что в таких случаях единственный информативный показатель – это явка, сколько народу пришло.

В СССР с этим было образцово – всегда на протяжении всех 70 лет 99% (что не помешало монстру развалиться при таком же единодушном одобрямсе – но об этом сейчас все старательно не помнят). Соответственно, ведомству Кириенки сейчас немного беспокойно – надо, очевидно, сделать Путину хотя бы 90%, а как? Без интриги-то? Интели пожимают плечами – “Какая ерунда! Они ж нарисуют!” Однако по правилам этой игры нарисовать мало – нужны еще толпы народу, чтобы как говорили советские дикторы – “бесконечный поток ликующих граждан течет сегодня на избирательные участки, чтобы выразить свое не менее бесконечное доверие Нацлидеру”.

ГДЕ ВЗЯТЬ ТОЛПЫ? Бьются выдающиеся умы. Что-нибудь придумают. Может, и столицу в Иркутск перенесут – для хохмы.

UPD. Я сам, кстати, против Иркутска ничего не имею. Очень красивый город, Байкал рядом. А какие там позы..! Позы – моя любовь.

Источник: Размышления вольного социолога


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