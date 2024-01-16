Ученый Железнов объяснил появление «огненного шара» над Японией

Как заявил в интервью РИА Новости эксперт Николай Железнов, представляющий Институт прикладной астрономии Российской академии наук, «огненный шар», зафиксированный в воздушном пространстве Японии, представлял собой, с большой долей вероятности, небольшой болид, сгоревший в атмосфере.

Учитывая широкую степень распространенности технических средств, падение подобного болида, при сгорании оставляющего в атмосфере светящийся след, может запечатлеть практически каждый житель Земли, в связи с чем создается впечатление, что количество таких явлений нарастает.

Японские специалисты отмечают, что скорость огненного шара, стремительно пронзившего небо ранним утром, составляла 42,2 километра в секунду, а траектория затронула территорию от залива Сагами до префектуры Нагано.