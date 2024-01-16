Названа ягода, способная улучшить зрение в пожилом возрасте

Как сообщает издание Food & Function, включение винограда в рацион способствует улучшению зрения, особенно у людей пожилого возраста.

Результаты исследования показали, что у испытуемых, в течение месяца употреблявших по полторы чашки винограда в день, степень содержания в организме вредных веществ, оказывающих негативное воздействие на зрение и формирующихся в процессе соединения жиров и сахара, снизилась, а качество зрения – улучшилось. Ученые отмечают, что антиоксиданты и макулярные пигменты, содержащиеся в винограде, способствуют улучшению оптической плотности макулярного пигмента, являющегося ключевым показателем здоровья сетчатки глаза.

Кроме того, антиоксиданты, называемые фенольными соединениями, равно, как и содержащийся в винограде витамин C, повышают степень защиты организма в целом.