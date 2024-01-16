Nvidia анонсирует бюджетную видеокарту GeForce RTX 3050 с 6 ГБ памяти

Компания Nvidia собирается выпустить свою новую бюджетную видеокарту из серии RTX 30xx в ближайшие недели, как пишет издание VideoCardz.

Новая модель получит название GeForce RTX 3050, несмотря на сходство с предыдущей версией, она будет иметь некоторые значительные отличия. В частности, объем памяти у новой RTX 3050 составит 6 ГБ, в отличие от 8 ГБ у старой модели. Количество ядер CUDA также уменьшится с 2560 до 2304, и пропускная способность упадет с 224 ГБ/с до 168 ГБ/с. Частота графического процессора в стандартном и режиме Boost будет снижена с 1552 МГц и 1777 МГц до 1042 МГц и 1470 МГц соответственно.

Потребление энергии новой модели составит 70 Вт, вместо предыдущих 130 Вт. Исходя из этого, журналисты VideoCardz предположили, что GeForce RTX 3050 будет оснащена пассивной системой охлаждения без кулера. Некоторые считают, что более логичным названием для новой видеокарты было бы GeForce RTX 3040, а не GeForce RTX 3050.

Ожидается, что новая видеокарта поступит в продажу до конца января 2024 года по цене $179, что при текущем курсе составляет примерно 16 тыс. рублей.

Ранее Nvidia представила новую флагманскую видеокарту стоимостью 90 000 рублей.