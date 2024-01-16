 

Nvidia анонсирует бюджетную видеокарту GeForce RTX 3050 с 6 ГБ памяти

16.01.2024, 20:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания Nvidia собирается выпустить свою новую бюджетную видеокарту из серии RTX 30xx в ближайшие недели, как пишет издание VideoCardz.

Новая модель получит название GeForce RTX 3050, несмотря на сходство с предыдущей версией, она будет иметь некоторые значительные отличия. В частности, объем памяти у новой RTX 3050 составит 6 ГБ, в отличие от 8 ГБ у старой модели. Количество ядер CUDA также уменьшится с 2560 до 2304, и пропускная способность упадет с 224 ГБ/с до 168 ГБ/с. Частота графического процессора в стандартном и режиме Boost будет снижена с 1552 МГц и 1777 МГц до 1042 МГц и 1470 МГц соответственно.

Потребление энергии новой модели составит 70 Вт, вместо предыдущих 130 Вт. Исходя из этого, журналисты VideoCardz предположили, что GeForce RTX 3050 будет оснащена пассивной системой охлаждения без кулера. Некоторые считают, что более логичным названием для новой видеокарты было бы GeForce RTX 3040, а не GeForce RTX 3050.

Ожидается, что новая видеокарта поступит в продажу до конца января 2024 года по цене $179, что при текущем курсе составляет примерно 16 тыс. рублей.

Ранее Nvidia представила новую флагманскую видеокарту стоимостью 90 000 рублей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Запретить продажи Чхартишвили

16.01 / Австрийские ученые выявили связь между предпочтением горького шоколада и склонностью к агрессии

16.01 / Российские учёные изобрели тумбочку, приумножающую наличные

16.01 / Короткая стрижка «волк» – главный хит зимы 2024: особенности и разновидности трендовой прически

16.01 / Мнение: Обложили меня, обложили!

16.01 / Опровергнут миф о понижении уровня серотонина при депрессии

16.01 / С блейзером неоновых тонов или огненно-красным пальто: как носить и с чем сочетать брюки из винила в 2024 году

16.01 / Леопардовый – это классика, а змеиный добавит изюминку образу: как носить и с чем сочетать анималистичные принты

16.01 / Необычные признаки болезней сердца, на которые стоит обратить внимание

16.01 / Зимой голова может болеть чаще из-за реакции на холод

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика