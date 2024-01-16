Рупор кремлевской пропаганды: Запретить продажи Чхартишвили

69% россиян поддерживают приостановку печати и продажи книг русофоба Бориса Акунина, – ВЦИОМ

По данным опроса, почти в одинаковой степени в правильности отказа от книг Акунина убеждены и те, кто читал произведения писателя, смотрел их экранизации, и те, кто не знаком с его творчеством (63% и 71% соответственно). Только 19% опрошенных посчитали решение о приостановке выпуска и продажи книг писателя-иноагента неправильным.

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С точки зрения доступа, опусы Чхартишвили и так будут доступны в интернете, причем бесплатно – добро пожаловать на бесплатные интернет-библиотеки и торренты, которые как работали, так и работают. Речь все же идет не о полной зачистке опусов Чхартишвили, а прежде всего лишение его возможности зарабатывать хоть какие-то деньги в России.

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