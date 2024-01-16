 

Австрийские ученые выявили связь между предпочтением горького шоколада и склонностью к агрессии

16.01.2024, 19:35, Разное
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Как показали результаты исследования, проведенного австрийскими учеными, представляющими Университет Инсбрука, между вкусовыми предпочтениями человека и склонностью к асоциальному поведению существует связь.

В ходе эксперимента было установлено, что люди, предпочитающие такие горькие продукты, как темный шоколад и черный кофе, обладают психопатическими чертами и садистскими наклонностями, в то время как те, кто склонны к сладкой пище, больше заботятся о других. Те, кто предпочитают острую пищу, нуждаются в постоянной стимуляции и часто бросают себе вызов, пытаясь затем решить проблему, в то время как люди, сочетающие кислое со сладким, часто находятся в стрессовом состоянии.

Особое внимание ученые уделили тому факту, что человек может любить какие-то продукты просто из-за своих предпочтений, что далеко не всегда указывает на присутствие определенных черт характера.     


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