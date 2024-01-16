 

Российские учёные изобрели тумбочку, приумножающую наличные

16.01.2024, 19:33, Разное
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В научном центре «Сколково» представили уникальную разработку отечественных учёных – предварительно она получила рабочее название «Денежная тумба».

С виду это обычный предмет мебели, но обладающий необычной способностью воспроизводить купюры. Для этого необходимо положить определённое количество банкнот, а через время их станет больше.

По словам изобретателя, доктора технических наук Якова Тернавского, на внутренних нижней и верхней панелях тумбочки находится 3D-принтер с высокой чёткостью, что позволяет повторять не только внешний облик купюр, но и водяные знаки и другие элементы защиты.

– Единственный минус – оборудование заточено именно на рубли, а с иностранной валютой не работает. Но если будут экспортные заказы, мы подумаем, а пока потрудимся на благо Родины, – уточнил учёный.

Несмотря на высокую стоимость (базовая модель продаётся по цене от 1 млн рублей), заказов на новинку достаточно – тумбочку уже приобрели некоторые чиновники, директора крупных фирм, а также один губернатор, пожелавший остаться неизвестным.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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