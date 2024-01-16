Короткая стрижка «волк» – главный хит зимы 2024: особенности и разновидности трендовой прически

Модный тренд нового сезона родился в социальных сетях: юные блогеры из Кореи демонстрируют любопытную стрижку, которая похожа и на маллет, и на шегги одновременно. Сейчас дерзкую прическу выбирают не только подростки, но и зрелые дамы, которые ждут от нее визуального омолаживающего эффекта. Расскажем об особенностях и разновидностях стрижки с интригующим названием «волк», которая будет в моде в 2024 году.

Хит этой зимы

Стрижка, которая стала главным хитом зимы 2024 года, выглядит несколько угловато: она характеризуется короткими слоями спереди и длинными прядями на затылке.

«Волк» идеально подходит для милых дам, жаждущих экспериментов и не готовых расставаться с волосами. Прическа, не требующая особого ухода, характеризуется легкой небрежностью, которая придает некий шарм ее обладательнице.

Рекомендации парикмахеров

Стрижка понравится женщинам, мечтающим о дополнительном объеме. Итак, как же понять, пойдет ли вам прическа «волк»?

Сначала изучите свой тип волос, так как стрижка лучше всего подходит для густых и текстурированных локонов, поскольку позволяет создать беспорядочные слои и густую челку, характерные для этого стиля. Если у вас тонкие прядки, то в итоге вам понадобится больше специальных средств для придания им объема и текстуры. Прическа «волк» – смелая и вызывающая, поэтому важно принять во внимание свой личный стиль, прежде чем решиться на нее. Если вы предпочитаете более сдержанный и минималистичный образ, сделайте ставку на что-то другое.

Если вы решились на перемены, отправляйтесь в салон, где опытный мастер поэтапно выполнит стрижку, не упуская из виду ни одной пряди.

Какому типу лица подходит стрижка

«Волк» идеально подходит овальным лицам и лицам в форме сердца, подчеркивая красивый овал. Если у вас круглое, квадратное или ромбовидное лицо, то вам стоит поискать другую альтернативу, поскольку эта стрижка может вас не украсить. Однако лучше всего проконсультироваться со своим стилистом, который порекомендует прическу, которая позволит вам эффектно выглядеть.

Если вы ищете стрижку средней длины, небрежную и с челкой, то «волк» – это ваш идеальный вариант. А чтобы еще больше растрепать пряди, используйте лак для волос или мусс, которые позволят сделать их более упругими и текстурными.

Стрижка «волк» с очень короткой челкой

Стрижка с мини-челкой подойдет для любого типа волос – кудрявых, прямых или вьющихся. Кроме того, она понравится дамам, которые хотят добавить локонам немного объема за счет многослойности.

Стилисты советуют не бояться столь коротких челок, потому что их очень легко укладывать: достаточно сбрызнуть водой ранним утром перед уходом на работу и высушить с помощью фена.

Стрижка с длинной челкой

Универсальная прическа с челкой, немного свисающей на глаза, позволяет выполнять самые разные варианты укладки. Удлиненная челка идет практически всем: она позволит визуально вытянуть лицо и уравновесит его пропорции.

При желании парикмахер-стилист может сделать балаяж, который поможет оживить образ, а модница получит эффект естественно выгоревших на солнце локонов.

Стрижка, которую носит Мэг Райан

Актриса, ставшая иконой стиля, всегда эффектно выглядит. И немаловажную роль играет ее прическа с нарочитой небрежностью: кажется, что блондинка только-только встала с постели. Для создания такой явной градуировки используется бритва, а ключевой момент – легкость живых прядей.

«Волк», который больше напоминает каскадную стрижку, обладает тем самым молодящим эффектом. Поэтому эта разновидность трендовой прически подойдет возрастным дамам.

Самая модная стрижка этой зимы очень вариативна. Она требует профессионального подхода, поскольку постричь волосы каскадом довольно сложно, но опытный мастер поможет исполнить ваши мечты!