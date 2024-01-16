«Безрассудные ракетные удары» — США не верят, что целями Ирана были объекты ИГИЛ и Израиля

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Иран нанёс удары по объектам в иракском Курдистане и Сирии, как считает Корпус стражей исламской революции (КСИР), они связаны с ИГИЛ и Израилем. Один из ударов был нанесён по объекту, расположенному рядом с консульством США в столице иракского Курдистана — Эрбиле. Хотя ни объекты США, ни сотрудники консульства не пострадали, Госдеп США осудил ракетные удары, назвав их «безрассудными».



AP

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник нанёс ракетные удары по целям в иракском Курдистане, некоторые из которых находились возле консульства США. В КСИР заявляют, что преследовали цель «уничтожения шпионских центров и объединений антииранских террористических группировок в регионе». Поражены должны были быть также цели в Сирии. Портал Axios отмечает, что позднее в официальное заявление был добавлен израильский шпионский центр в Эрбиле (иракский Курдистан).

Данные авиаудары стали ответом на террористические атаки в иранских Кермане и Раске, ответственность за которые взяло на себя ИГИЛ*. Представители США, однако, отвергли такое обоснование. Представитель Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон заявила, что США «продолжают оценивать ситуацию, но первые признаки указывают на то, что это была безрассудная и неточная серия ударов». В своём заявлении она отметила, что никто из американских сотрудников и объектов не пострадал.

В свою очередь, официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер уточнил в своём заявлении вечером в понедельник, что США «решительно осуждают сегодняшние нападения Ирана в Эрбиле и выражают соболезнования семьям погибших». По предварительным данным, погибло 4 человека, ещё 6 ранены. Миллер также добавил, что «США выступают против безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность Ирака и поддерживают правительства Ирака и Курдистана».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.