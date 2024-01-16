 

«Безрассудные ракетные удары» — США не верят, что целями Ирана были объекты ИГИЛ и Израиля

16.01.2024, 18:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Иран нанёс удары по объектам в иракском Курдистане и Сирии, как считает Корпус стражей исламской революции (КСИР), они связаны с ИГИЛ и Израилем. Один из ударов был нанесён по объекту, расположенному рядом с консульством США в столице иракского Курдистана — Эрбиле. Хотя ни объекты США, ни сотрудники консульства не пострадали, Госдеп США осудил ракетные удары, назвав их «безрассудными».


AP

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник нанёс ракетные удары по целям в иракском Курдистане, некоторые из которых находились возле консульства США. В КСИР заявляют, что преследовали цель «уничтожения шпионских центров и объединений антииранских террористических группировок в регионе». Поражены должны были быть также цели в Сирии. Портал Axios отмечает, что позднее в официальное заявление был добавлен израильский шпионский центр в Эрбиле (иракский Курдистан).

Данные авиаудары стали ответом на террористические атаки в иранских Кермане и Раске, ответственность за которые взяло на себя ИГИЛ*. Представители США, однако, отвергли такое обоснование. Представитель Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон заявила, что США «продолжают оценивать ситуацию, но первые признаки указывают на то, что это была безрассудная и неточная серия ударов». В своём заявлении она отметила, что никто из американских сотрудников и объектов не пострадал.

В свою очередь, официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер уточнил в своём заявлении вечером в понедельник, что США «решительно осуждают сегодняшние нападения Ирана в Эрбиле и выражают соболезнования семьям погибших». По предварительным данным, погибло 4 человека, ещё 6 ранены. Миллер также добавил, что «США выступают против безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность Ирака и поддерживают правительства Ирака и Курдистана».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / “Выбор непрост”: вот что сказал Васильев о новом ведущем “Модного приговора”

16.01 / Поставил в ступор: Марату Башарову “прилетело” от участника “Битвы Экстрасенсов”

16.01 / Собянин: 44 дома построили по программе реновации на юго-востоке Москвы

16.01 / Собянин: 44 дома построили по программе реновации на юго-востоке Москвы

16.01 / “Невозможно отменить”: почему Волочкову нельзя наказать за выходку с Джигурдой

16.01 / “Невозможно отменить”: почему Волочкову нельзя наказать за выходку с Джигурдой

16.01 / США потребуют от Украины перейти от наступления к обороне

16.01 / Мэр Москвы рассказал о системной городской поддержке технопарков

16.01 / Собянин: В 2024 году планируем завершить несколько крупных транспортных проектов

16.01 / Конфликт с ХАМАС вряд ли закончится за год, несмотря на большие потери Израиля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика