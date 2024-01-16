 

“Выбор непрост”: вот что сказал Васильев о новом ведущем “Модного приговора”

16.01.2024, 18:47, Новости дня
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Первый канал приостановил показ популярной передачи “Модный приговор” почти два года назад. Все это время поклонники с нетерпением ждали возвращения шоу на экраны. И вот в конце минувшего года пресс-служба телеканала сообщила радостную новость, что любимая многими программа вскоре вернется в сетку вещания, однако без историка моды Александра Васильева, который радовал зрителей своим участием в “Модном приговоре” на протяжении четырнадцати лет.

На пост ведущего претендовало сразу несколько кандидата. Стилисту Александру Рогову по итогам зрительского голосования удалось обойти серьезных соперников. Среди них Игорь Верник, Константин Михайлов, Александр Белоногов, а также Даниил Грачев. Многих поклонников волнует мнение искусствоведа. Александр Васильев высказал свое мнение по поводу нового ведущего “Модного приговора”.

Телеведущий считает, что стилист прекрасно подходит на это место. Он убежден, что у него достаточно профессиональных навыков, привлекательности, обаяния для того, чтобы быть ведущим “Модного приговора”. Также Александр Васильев отметил, что Александру Рогову пришлось принимать непростое решение.

“Выбор не прост — ему придется отказаться от собственной программы на другом канале”, – поделился Александр Васильев.

Однако ведущий надеется, что федеральный канал сможет завлечь Александра Рогова интересными предложениями. Кроме того, Александр Васильев искренне пожелал удачи и процветанию проекту.

Ранее “Дни.ру” писали, что историк моды Александр Васильев рассказал, что будет модно в 2024 году.


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