Мнение: Обложили меня, обложили!

На российских баб определенно идет охота прямо начиная с момента “разворота на Восток”. Охотятся российские “патриоты”, решившие, что страна окончательно у их ног и поэтому пора ее решительно “улучшать”. Слава богу, женщин хотят (пока) не убить, а как бы даже наоборот – заставить рожать. Желательно, беспрерывно (8 детей в семье, провозглашенные лично Путиным – не шутка, не всякая матка выдержит, не говоря уж о счастливых отцах).

Новости BFM. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ограничить возможность добровольной стерилизации женщин и полностью запретить вазэктомию для мужчин. Соответствующее письмо Милонов направил на имя главы Минздрава России.

Депутат Милонов далеко глядит и глубоко копает – взбудоражившись от известия, что в РФ в прошлом году был поставлен рекорд по операциям добровольной стерилизации у женщин. В самом деле – рост попыток стерилизации себя неизбежен в сложившихся условиях, если рассуждать строго объективно. Понятно, что женщинам в России чем дальше, тем неуютнее будет осознавать, что буквально любая попытка полового акта с понравившимся мужичком будет отныне чревата для них уже не просто беременностью (как это запрограммировала хитрая природа), но уже – просто-таки прямо рождением ребенка, с которым потом предстоящие 20, а то и все 25 лет придется что-то делать!

Да ну, – звучит хор успокаивающих голосов. Нынче 21 век, бояться нечего, средств контрацепции навалом… Однако, взглянем на ситуацию глазами женщины. Рожать она не хочет (примем это за аксиому). Вместе с тем, принимать целибат и подаваться в старые девы она, как правило, не хочет тоже. В конце концов, секс – одно из самых популярных развлечений, уступающее разве что просмотру порнухи и видеоиграм (да и то – по мнению мужчин).

Но – как быть с угрозой беременности? Аборты уже под угрозой, толпа старцев и импотентов прет свиньей: в ряде регионов они уже ограничены, в воздухе витает предложение запретить их совсем. Так что на аборт как на “последний шанс” полагаться нельзя. Есть еще презервативы, конечно. Есть – но не у всех. Русский мужик славится своим эгоизмом, открыть интернет – он переполнен стонами и жалобами, что в “резинке не те ощущения”, “я не могу вдыхать аромат роз через противогаз” и прочими столь же поэтичными и остроумными банальностями. Кроме того, опора на презерватив практически исключает такую опцию, как “спонтанный секс”, а многие женщины настолько предусмотрительны, что не хотят себе портить подобные сюрпризы.

Скажут “но есть же оральные контрацептивы!” Есть, но опять же не для всех. Да, для каких-то дам “пофигу мороз”, они глотают пилюли как конфетки и ничуть от них не страдают. Но довольно много и таких, кто годами ходит по профильным врачам и “подбирает” себе правильный препарат, перебирая пачки со снадобьями… и все время наталкиваясь на неприятные побочные эффекты – то исчезновение месячных вообще, то постоянные головные боли, то вместе с “безопасностью” внезапно приходит и фригидность – и тогда, спрашивается, из-за чего вообще сыр-бор?

Кроме того – пикантная деталь – старперы, засевшие в Политбюро дряхлеющей РФ, собираются ведь и продажу оральных контрацептивов тоже резко ограничить, поползновения уже были.

В таких условиях загнанному в угол женскому полу стерилизация уже совсем не представляется какой-то экзотикой. Одна, типа, маленькая операция – и женщина готова к любым подвигам в постели, нимало не заботясь о продолжении рода и всех связанных с этим неприятностях. Не зря, ох, не зря возбудился депутат Милонов! Зрит, гад, в корень!

Ну а в целом – позор, конечно. Когда мы говорили, что “у нынешнего правительства отношение к людям как к скоту” – мы не думали, что всё обстоит настолько буквально. Соцсоревнование “Больше приплода на мясной ферме!” – в разгаре.