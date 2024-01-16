Опровергнут миф о понижении уровня серотонина при депрессии

Как показали результаты последнего исследования, проведенного учеными кафедры физиологии Новосибирского государственного университета, серотониновая теория возникновения депрессии, согласно которой причиной ее возникновения являются нарушения в работе данного нейромедиатора, далека от истины.

Ранее, как уточнила главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова, считалось, что при депрессии уровень серотонина понижается, но последние эксперименты показали обратное, подчеркнув: «У депрессивных животных в отдельных дофаминовых и серотониновых структурах мозга было определено повышение содержания серотонина. А вот снижение его уровня при депрессии дает возможность нормализовать иммунный ответ».

Серотониновая система, как пояснила профессор, является иммуноугнетающей, а при депрессии нейровоспаление с иммунными нарушениями приводит к повышению степени содержания серотонина в мозге и, следовательно, к угнетению иммунитета.