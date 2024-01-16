Необычные признаки болезней сердца, на которые стоит обратить внимание

Кардиолог Грант Шехян поделился с порталом «Доктор Питер» информацией о необычных признаках, которые могут указывать на проблемы с сердцем. Помимо хорошо известных симптомов, таких как одышка, боль в груди и сдавливание, существуют внешние особенности, которые часто остаются незамеченными, но могут быть важными индикаторами сердечных патологий.

1. Бледность кожных покровов: Один из нетипичных признаков болезней сердца – это бледность кожи. Многие люди могут не обращать на нее внимание, но она может свидетельствовать о серьезных проблемах с сердцем.

2. Нетипичный тусклый взгляд: Еще одним нетипичным симптомом может быть несконцентрированный и тусклый взгляд. Он может наблюдаться в далеко зашедших стадиях сердечных заболеваний и указывать на их наличие.

3. Отеки: Патологии сердца могут привести к отекам, которые проявляются в виде мешков под глазами, а также отеков других частей тела, включая живот и ноги.

4. Набухшие вены: Затрудненная эвакуация крови из вен может вызвать выбухание яремных вен на шее, которые пульсируют и могут усиливаться при напряжении или разговоре.

5. Мелкие пульсирующие движения: Имеющийся порок сердца иногда проявляется мелкими пульсирующими движениями, такими как покачивание головой.

6. Предпочтение высоким подушкам: Люди с болезнями сердца могут испытывать дискомфорт при сне на невысоких подушках и предпочитать использовать возвышения под головой.

Обращение внимания на эти нетипичные признаки и своевременное обследование могут помочь выявить сердечные проблемы на ранней стадии и предотвратить их ухудшение.