 

Необычные признаки болезней сердца, на которые стоит обратить внимание

16.01.2024, 17:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кардиолог Грант Шехян поделился с порталом «Доктор Питер» информацией о необычных признаках, которые могут указывать на проблемы с сердцем. Помимо хорошо известных симптомов, таких как одышка, боль в груди и сдавливание, существуют внешние особенности, которые часто остаются незамеченными, но могут быть важными индикаторами сердечных патологий.

1. Бледность кожных покровов: Один из нетипичных признаков болезней сердца – это бледность кожи. Многие люди могут не обращать на нее внимание, но она может свидетельствовать о серьезных проблемах с сердцем.

2. Нетипичный тусклый взгляд: Еще одним нетипичным симптомом может быть несконцентрированный и тусклый взгляд. Он может наблюдаться в далеко зашедших стадиях сердечных заболеваний и указывать на их наличие.

3. Отеки: Патологии сердца могут привести к отекам, которые проявляются в виде мешков под глазами, а также отеков других частей тела, включая живот и ноги.

4. Набухшие вены: Затрудненная эвакуация крови из вен может вызвать выбухание яремных вен на шее, которые пульсируют и могут усиливаться при напряжении или разговоре.

5. Мелкие пульсирующие движения: Имеющийся порок сердца иногда проявляется мелкими пульсирующими движениями, такими как покачивание головой.

6. Предпочтение высоким подушкам: Люди с болезнями сердца могут испытывать дискомфорт при сне на невысоких подушках и предпочитать использовать возвышения под головой.

Обращение внимания на эти нетипичные признаки и своевременное обследование могут помочь выявить сердечные проблемы на ранней стадии и предотвратить их ухудшение.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Невролог Мацокин: зимой голова может болеть чаще из-за реакции на холод

16.01 / Олег Кашин сорвал учредительное собрание Всемирного конгресса русофобов в Лондоне

16.01 / В манго обнаружено вещество, помогающее в борьбе с раком кишечника

16.01 / Шегги, «бабочка» и в стиле 70-х – эффектные многоуровневые стрижки с моментальным лифтинг-эффектом

16.01 / Маникюр как из салона: учимся правильно подпиливать ногти разной формы

16.01 / Задержан подозреваемый в убийстве 18-летней девушки из Мыски, её тело обнаружено в Кемеровской области

16.01 / Премьер-министр Мишустин об экономическом росте и финансовой грамотности

16.01 / Банк России стремится вернуть инфляцию к целевому уровню 4 процента

16.01 / Скандалы: Концерт окончен

16.01 / Мнение путиниста: О кулебе головного мозга… Диагноз или приговор?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика