 

Невролог Мацокин: зимой голова может болеть чаще из-за реакции на холод

16.01.2024, 17:45, Разное
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Зимой многие сталкиваются с неприятной проблемой – головной болью. Этот явление хорошо известно врачам и может быть связано с реакциями организма на холод. Невролог Игорь Мацокин предостерегает нас от этой проблемы и предоставляет полезные советы.

Механизм возникновения холодовой головной боли до конца не изучен, но, возможно, это связано с реакциями терморегуляции сосудов или раздражением ветвей троичного нерва. Как следствие, головная боль может учащаться в зимние месяцы. Согревающие напитки, такие как горячий бульон или какао, могут помочь справиться с этой болью. Если она не уходит, прием обезболивающего препарата может быть необходим.

Если головная боль становится постоянной или не поддается обычным методам облегчения, важно обратиться к врачу. Мацокин также отмечает, что холодовая головная боль может чаще возникать у людей, страдающих мигренью.

Головная боль может иметь и другие необычные причины. Так, носение тяжелых сумок или рюкзаков может вызывать дискомфорт из-за пережатых кровеносных сосудов, что уменьшает приток крови к мозгу. Малоподвижность и длительное сидячее положение также могут привести к нарушениям мозгового кровообращения и головным болям.

Кроме того, следующие факторы также могут вызывать головную боль:

1. Недостаток сна.
2. Употребление продуктов, содержащих тирамин (например, шоколад и сыр).
3. Проблемы с прикусом зубов.
4. Нерегулярный стул.
5. Неправильно подобранные очки.
6. Запахи комнатных растений.

Будьте бдительны и обратитесь к врачу, если головная боль становится проблемой. Научитесь управлять этим неприятным симптомом, чтобы зимние месяцы прошли без боли и дискомфорта.


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