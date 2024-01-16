Олег Кашин сорвал учредительное собрание Всемирного конгресса русофобов в Лондоне

В Лондоне досрочно завершил свою работу первый съезд Всемирного конгресса русофобов, в котором приняли участие порядка ста делегатов из США, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.

Организаторы приняли решение провести мероприятие в закрытом формате, однако признанный в России иностранным агентом журналист Олег Кашин сумел проникнуть на пленарное заседание и призвал собравшихся «одуматься и публично покаяться в своих заблуждениях».

«После выступления Сороса и внука Даллеса, на сцену вышел гражданин с бородой и десять минут рассказывал о великой русской культуре. При этом он вёл стрим, так что всё это видели миллионы его подписчиков», – рассказал журналисту The Times один из участников конгресса.

Некоторые участники съезда попытались вступить в дискуссию с журналистом, но всё закончилось потасовкой. После появления полиции съезд досрочно завершил работу.

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