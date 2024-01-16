 

В манго обнаружено вещество, помогающее в борьбе с раком кишечника

16.01.2024, 17:08, Разное
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Как сообщает издание Scientific Reports, вещество мангиферин, содержащееся в манго, способно оказать помощь организму в процессе борьбы с раковыми клетками толстого кишечника.

В ходе исследования одна группа крыс принимала в качестве плацебо «полисорбат 20», в то время как вторая и третья группы получали высокую и низкую дозу монгиферина, выделяемого из коры и листьев дерева манго. Все грызуны были подвергнуты окислительному стрессу, повреждающему структуры клетки, в связи с чем у подопытных развились многочисленные аденомы и аденокарциномы толстой кишки, причем с метастазами в другие органы, но у крыс, получавших мангиферин, аденомы, отличавшиеся меньшим размером, распространялись по организму медленнее.

Ученые отмечают, что вещество повышает степень защиты клеток от повреждений за счет активизации таких ферментов, как супероксиддисмутаза, каталаза и глутатионпероксидаза, одновременно снижая уровень воспалительных биомаркеров.


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