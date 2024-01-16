Шегги, «бабочка» и в стиле 70-х – эффектные многоуровневые стрижки с моментальным лифтинг-эффектом

Тонкие волосы – спорная тема. Те из нас, кто в 80-х переусердствовал с лохматыми многослойными стрижками, могут справедливо подумать, что они не стоят затраченных усилий. С другой стороны, вы наверняка уже сталкивались с так называемыми многоуровневыми стрижками в соцсетях. Куда бы мы ни посмотрели, многослойность возглавляет тенденции. Во время карантина неожиданно вернулись лохматые прически, равно как и стиль 70-х с челкой-занавеской, а в последнее время мы наблюдаем тенденцию к эффектным многоуровневым стрижкам, вдохновленными 90-ми. Дело в том, что даже у тех, кто боится экспериментов со своими локонами, вероятно, уже есть слои и уровни на волосах. Хитрость заключается в том, чтобы сделать такую стрижку, которая станет соответствовать вашей эстетике, образу жизни.

Стилисты и эксперты моды предупреждают, что в 2024 году мы увидим меньше точных, прямых стрижек и больше слоев, уровней. В сегодняшней статье мы расскажем о модных многослойных стрижках, на которые стоит обратить внимание.

Многоуровневые стрижки – что это такое?

В своей самой простой форме такие прически подразумевают под собой легкие формы стрижки. При этом пряди волос стригутся вертикально от головы, чтобы уменьшить вес локонов.

Такая стрижка не только убирает вес волос, но также помогает придать им форму, объем, подвижность и текстуру. Неуложенные волосы могут “заглушить” ваши черты лица. Стилисты рекомендуют отдавать предпочтение слоям, обрамляющим лицо, и плавным линиям, чтобы раскрыть его черты. Это добавляет объем и интерес к прическе.

Свои волосы становятся толще?

Многоуровневая стрижка не обязательно делает волосы гуще, но они могут добавить объема, создавая более полный эффект. Однако, если у вас очень тонкие волосы от природы, оставляйте более длинные пряди, так как более короткие могут сделать прическу излишне лохматой.

Подходит ли такая стрижка всем типам волос

Большинству типов волос подходят многоуровневые стрижки, особенно густым, тяжелым локонам. Обладательницам очень тонких волос не следует переусердствовать, так как это может визуально сделать их еще тоньше. Кроме того, вьющиеся волосы, как правило, выигрывают от большего веса. В этом случае, возможно, не стоит добавлять внутрь слишком много слоев.

Работают ли слои на прямых волосах

Прямые волосы могут выглядеть плоскими, особенно если они одной длины. Если вы планируете укладывать волосы ежедневно, добавление слоев позволит добавить объема. Поэтому да, многоуровневая стрижка с прямыми волосами — очень хорошая идея.

Работают ли слои на вьющихся волосах

Слои идеально подходят для вьющихся волос. Слои идеальны, если вы хотите создать объем и текстуру. Но конечный результат будет зависеть от типа завитков, которые у вас от природы.

“Бабочка”

В стрижке бабочка мы видим два отдельных слоя волос, представляющие верхние и нижние крылья бабочки. На практике это означает челку-занавес и несколько объемных слоев средней длины сверху, а затем более длинные волосы в качестве нижнего слоя. Градация слоев эффектно обрамляет лицо. Вместе они образуют законченный образ.

Шегги

В этой стрижке господствуют плавно ниспадающие слои, наклоненные внутрь и закрывающие щеки, подбородок и ключицы, создавая мечтательный эффект лицу. А слои в форме подковы на спине добавляют объема, не выглядя при этом такими четкими. Хотя такая стрижка подойдет волосам любой длины — от боба до особенно длинных, она особенно хорошо выглядит на волосах средней длины.

В стиле 90-х

Стрижка в стиле 90-х годов сочетают в себе слои средней длины, заканчивающиеся вокруг линии подбородка или лопаток. Такая многоуровневая стрижка является очень стильной, но одновременно с этим она весьма непринужденная, поскольку из-за длины такие волосы легче укладывать или завязывать резинкой в выходные дни. Кроме того, такая стрижка плавно и равномерно отрастает.

Невидимые слои

Внутренние невидимые слои неброские, но имеют значение для самой прически. В этом случае стилист оставляет более длинные слои на более тонких участках, чтобы добавить объем и движение волосам, не создавая неоднородных, громоздких уровней, которые требуют тщательной укладки.

Внутренние слои создают движение и воздушные карманы внутри, не меняя при этом общую длину прически. Длина сохраняется, а движение и объем увеличиваются.