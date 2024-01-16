Маникюр как из салона: учимся правильно подпиливать ногти разной формы

Правильная форма ногтей всегда подчеркнет красоту вашего маникюра. На что следует обратить внимание при подпиливании ногтей? Какие формы ногтей существуют и какая подходит вам больше всего? Ответы на эти вопросы вы найдете в сегодняшней статье.

Как правильно подпиливать ногти

Для маникюра в домашних условиях необходимо приобрести пилочку. Существует несколько видов, отличающихся степенью шероховатости:

Бумажная. Это одноразовый инструмент, который чаще используется в салонах красоты. Пластиковые и стеклянные пилочки используются для тонких и ломких ногтей. Металлические пилочки подходят для крепких и толстых ногтей. Мягкие ногтевые пластины начинают ломаться, если пользоваться пилочкой из этого материала.

Твердость пилочки выбирайте в зависимости от толщины ногтей. При подпиливании выбирайте небольшой угол наклона. Делайте до десяти движений в одном направлении для одного ногтя. Пилочка должна перемещаться от края к центру. Если движения будут хаотичными, ногти повредятся.

Придерживайтесь этих советов:

Не выполняйте процедуру на мокрых ногтях. Перед подпиливанием очистите поверхность ногтя от лака. После коррекции формы отполируйте ногтевую пластину.

Перед началом процедуры будет нелишним определиться с формой ногтевой пластины. Рассмотрим несколько вариантов далее в статье.

Овальная

Овал – универсальная форма, характеризующаяся гладким чуть закругленным кончиком и параллельно идущими боковыми линиями. Вот некоторые преимущества такого выбора:

одинаково хорошо смотрится на ногтях любой длины; удлиняет пальцы, делает их тоньше; подходит к любому стилю одежды; достаточно нескольких движений пилкой, чтобы сохранить ухоженный вид; скрывает недостатки ногтей и визуальный дисбаланс; выглядит естественно.

Подпиливайте ногти по направлению от боков к центру. Углы шлифуются мягким инструментом, чтобы они стали симметричными.

Округлая

Округлая форма похожа на овальную, но кончики в этом случае более закругленные. Эта форма очень естественна и в первую очередь выполняется на коротких ногтях.

Округлая форма визуально сужает широкие ногти и удлиняет короткие пальцы. Такой вариант выбирают женщины, предпочитающие естественность. Он позволяет создать сдержанный и минималистичный дизайн.

Миндалевидная форма

Миндалевидная форма включает в себя овальное основание и сужение к концу ногтевой пластины. Подходит она преимущественно для длинных ногтей.

Ногти миндалевидной формы — хороший выбор для тонких и длинных пальцев. Этот вариант удлиняет короткие пальцы и делает их более женственными. Его часто выбирают нейл-дизайнеры и представители модной индустрии. Спортсменам и девушкам, ведущим преимущественно активный образ жизни, ногти миндалевидной формы не подходят, так как они быстро ломаются.

Квадратная

Квадратная форма характеризуется острыми углами и ровными линиями. Такие ногти реже ломаются. Сама форма хорошо смотрится практически на любых ногтях.

Квадратная форма не подходит женщинам с широкой ногтевой пластиной, так как делает ногти еще короче. Помните, что острые углы часто зацепляются за различные предметы.

Прямоугольник

Это вариант, когда кончики ногтевой пластины имеют квадратную форму, а сами ногти длинные и примерно одинаковой ширины со всех сторон. Прямоугольная форма подойдет обладательницам тонких пальцев. Важно, чтобы ноготь не был слишком широким и напоминал прямоугольник.

С такой формой ногтей стильно смотрятся геометрические узоры, необычный нейл-арты и животные принты.

“Балерина”

Форма ногтей «балерина» не утратила своей популярности. Визуально напоминает силуэт пуантов. “Балерина” – симбиоз квадратной и миндалевидной форм. В этом случае форма подходит для повседневного использования, а сам маникюр выглядит всегда эстетично.

“Балерина” идеальна для длинных ногтей. Такая форма считается универсальной, поскольку идеально подходит для пальцев и ногтей любой длины и ширины.

Ногти-стилеты

Ногти-стилеты имеют удлиненную и заостренную форму с острым кончиком. Такая форма отлично смотрится на длинных ногтях и визуально удлиняет короткие или объемные пальцы.

Такой вариант дает вам свободу выбора дизайна. Металлические оттенки на такой форме выглядят особенно стильно и современно.

Сначала ногтю придается овальная форма, затем края подпиливаются до тех пор, пока пластина не станет заостренной.