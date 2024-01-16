Задержан подозреваемый в убийстве 18-летней девушки из Мыски, её тело обнаружено в Кемеровской области

В Кемеровской области нашли тело 18-летней девушки из Мыски, которая пропала перед Новым годом. С момента исчезновения девушки 30 декабря не было никакой связи. Согласно данным «Известий», 16 января задержан 35-летний житель по подозрению в убийстве.

Предполагается, что житель задушил девушку, но мотивы преступления пока неизвестны. Оказалось, что подозреваемый был рецидивистом, отбывавшим наказание за убийство двух женщин и попытку поджога их дома. Ранее, 12 января, в Москве было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. В этом случае Следственный комитет РФ начал уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Глава СК РФ, Александр Бастрыкин, уже потребовал доклад о ходе расследования.