Премьер-министр Мишустин об экономическом росте и финансовой грамотности

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул важность устойчивого роста российской экономики во время выступления на пленарной сессии Дня финансов на выставке “Россия”. Он отметил положительные изменения в различных отраслях и подчеркнул необходимость повышения финансовой грамотности граждан для обеспечения дальнейшего развития страны.

По словам Мишустина, российская экономика успешно нивелировала внешние риски и вышла на траекторию устойчивого роста. По предварительной оценке Минэкономразвития, ВВП РФ за 11 месяцев 2023 года вырос на 3,3%, а обрабатывающая промышленность на 7,5%. Однако для долгосрочного развития страны необходимо сосредотачиваться на повышении финансовой грамотности и формировании финансовой культуры среди граждан. Мишустин подчеркнул, что заработок важен, но также критически важно учиться эффективно управлять финансами.

Он подчеркнул необходимость ориентации на современные инструменты и технологии, которые помогут сохранить и увеличить личный и семейный капитал и обеспечить его защиту в динамично развивающейся сфере высоких технологий.

Президент Владимир Путин также выразил оптимизм относительно роста ВВП РФ и отметил, что стране удалось стать первой экономикой Европы, несмотря на внешние вызовы.