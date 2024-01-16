Банк России стремится вернуть инфляцию к целевому уровню 4 процента

Первый заместитель председателя Банка России, Владимир Чистюхин, выразил неотложную необходимость вернуть инфляцию в РФ к целевому уровню 4%. Он подчеркнул, что достижение этой цели позволит более эффективно реализовывать инвестиционные проекты. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на выставку-форум “Россия”.

Согласно отчету Министерства экономического развития РФ, потребительские цены в РФ в декабре 2023 года увеличились на 7,42% по сравнению с декабрем 2022 года. В период с 1 по 9 января 2024 года годовая инфляция составила 7,44%, как было объявлено ведомством.

Отчет также указывает, что в декабре снижение темпов роста потребительских цен в РФ составило 0,73% по сравнению с ноябрем. В то же время, цены на фрукты и овощи в среднем выросли на 6,08% в месячном измерении. Росстат сообщает, что в декабре прошлого года цены на яйца увеличились на 61,35% в годовом сравнении.

Согласно базовому сценарию Банка России, ожидается, что инфляция в 2024 году приблизится к целевому значению 4%. Глава регулятора, Эльвира Набиуллина, предвидит снижение инфляции весной следующего года, но подчеркивает необходимость сохранения жесткой денежно-кредитной политики в течение нескольких кварталов.