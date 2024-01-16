Мнение: О кулебе головного мозга… Диагноз или приговор?

Все самые постыдные тайны украинской дипломатии стали явными, благодаря украинскому «дипломату» Дмитро Кулебе. Вот уж воистину, как пелось в детской песенке «Пока живут на свете хвастуны, мы прославлять судьбу свою должны». Но, по большому счёту, эта склонность бахвалиться по поводу и без, пронизывающая украинский социум снизу и доверху, происходит от неискоренимой местечковости сознания. Только глубокий провинциал может раздуваться от гордости и тщеславия при виде того, как президент его страны ручкается с «самим Байденом!» или стоит с блестящими глазками на трибуне Конгресса под хлопки парламентариев.

Ну вот и глава МИД Украины Дмитро Кулеба — точно такой же. «На хвастуна не нужен нож: ему немножко подпоёшь — и делай с ним, что хошь». Американцы на этакое всю страну поймали…

Неожиданно министр поделился секретами украинской тактики переговоров с европейцами. «У меня был “клуб борща”. Идея такая: варится борщ у меня в квартире, в резиденцию посла приглашаешь нужных тебе людей, бутылка водки, борщ, хлеб, сало. Работало безотказно для решения любых вопросов», – заявил он интервью YouTube-каналу «Бомбардир». И тем самым представил уважаемых европейских политиков и депутатов нищими, голодными и жадными алкоголиками, готовыми плясать под чужую дудку за бутылку водки. Сильный дипломатический ход!

Но почему же на столе была русская водка, а не украинская горилка? Может, потому, что первая была и остаётся мировым брендом, а вторая — местным пойлом?

Однако это ещё не всё. Оборотной стороной местечкового тщеславия выступает агрессивное хамство. Оно вспыхивает, как пожар, каждый раз, когда возомнившего о себе провинциала дипломатично ставят на место. Именно это, судя по всему, сделал российский министр Сергей Лавров позапрошлой весной в Анталье.

Дальше — информация из первых рук. «Самые тяжёлые переговоры — это те, где собеседнику хочется встать и заехать по лицу, но ты не можешь себе это позволить. И таких у меня было два-три раза так точно», — заявил в интервью тому же «Бомбардиру» Дмитро Кулеба. И уточнил, что один из таких случаев произошёл на встрече с Сергеем Лавровым в турецкой Анталье в марте 2022 года. Она проходила при посредничестве главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и была целиком посвящена возможности прекращения огня и создания гуманитарных коридоров. То есть тому, в чём Украина отчаянно нуждалась в те драматичные дни. А её министр хотел в драку полезть…

«Необразованных и агрессивных людей набрали под видом министров разваливать Украину за американские #деньги», — только и прокомментировала эти откровения спикер МИД России Мария Захарова. Пожалуй, точнее и не скажешь.

«…и делай с ним, что хошь», — заканчивается та самая детская песенка. Рано или поздно закончится и нынешний #кризис.

Вот что тогда с такими «кулебами» делать будем?

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