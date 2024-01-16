В Подмосковье лошадь ударила в голову посетителя, пришедшего на ипподром, чтобы избавиться от страха перед лошадьми

На одном из ипподромов Подмосковья лошадь ударила копытом в голову посетителя, который пришёл, чтобы избавиться от страха перед лошадьми. Такой совет ему дал психотерапевт.

34-летний мужчина с 2021 года проходил дорогостоящую терапию, чтобы выяснить, почему ему хронически не хватает денег. На юбилейном 150-м сеансе специалист объявил, что нашёл разгадку всех проблем пациента – помимо того, что во всём виноваты родители, финансовые невзгоды были связаны со страхом перед лошадьми. Психотерапевт не объяснил, как именно это работает, но предложил клиенту сходить на ипподром и избавиться от страха.

– Лошадь – это по сути символ ваших страданий, эгрегор вашего страха, – сказал врач. – Обойдите её со всех сторон, повторяя те мантры, которые мы с вами учили, и ваша жизнь изменится к лучшему. Или нет, но в таком случае я вас не брошу и мы продолжим нашу дорогостоящую терапию.

Пациент сердечно поблагодарил специалиста и пошёл исполнять его наказ. Когда он обходил животное сзади, испытывая панический страх и распевая индийские психотерапевтические песни, то получил удар копытом по голове, после чего был госпитализирован в бессознательном состоянии.

По словам потерпевшего, в результате он не избавился от страха перед лошадьми, и будет обсуждать этот вопрос с терапевтом. В свою очередь врач предупредил пациента о том, что подача против него судебного иска может крайне плохо сказаться на карме, но подарил ему 2 бесплатных мини-сеанса.

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