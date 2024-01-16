Увеличен материнский капитал с 1 февраля 2024 года

Согласно информации, представленной главой Минтруда, Антоном Котяковым, начиная с 1 февраля 2024 года, размер материнского капитала будет проиндексирован и составит 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и 834 тыс. рублей на второго. При рождении второго ребенка родителям, получившим выплату при рождении первого, полагается доплата в размере 202,6 тыс. рублей.

Согласно указанию президента, начиная с 2022 года, материнский капитал индексируется ежегодно на основе фактической инфляции. С учетом этой индексации, размер материнского капитала на первого ребенка увеличится на 43,4 тыс. рублей, а на второго ребенка — на 57,4 тыс. рублей, согласно заявлению господина Котякова (по данным Telegram-канала правительства).

По словам главы Минтруда, в 2023 году российские семьи чаще всего использовали средства материнского капитала для улучшения жилищных условий. Этой возможностью воспользовались более чем 677 тыс. семей. Вторым по популярности направлением расходования средств материнского капитала в прошлом году стала ежемесячная выплата на ребенка до трех лет (получили выплаты почти 415 тыс. семей), а третьим — образование (376 тыс. семей).

Государственная социальная программа по выплате материнского капитала действует в РФ с 2007 года. Изначально она предусматривала выплаты для второго, третьего или последующего ребенка, включая усыновленных. С 1 января 2020 года материнский капитал начал выплачиваться также при рождении первого ребенка.

Размер материнского капитала индексируется ежегодно 1 февраля и учитывает уровень фактической инфляции за предыдущий год. В 2023 году размер материнского капитала увеличился на 11,9%.