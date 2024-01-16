Скандалы: «В своем доме я могу делать всё что хочу!»

Полуголая вечеринка у Волочковой создала конкуренцию «голой»

Видео с Джигурдой, разлетевшееся по телеграм-каналам и социальным сетям в воскресенье, 14 января, добавило Волочковой проблем. Вечеринка дома у балерины возмутила движение «Ветераны России». Теперь они требуют запретить её выступления и говорят, что поведение неуместно в условиях СВО. В понедельник, 15 января, высказалась и сама балерина. «Фонтанка» публикует видеообзор ситуации вокруг оказавшихся в Сети танцев.

Ранее в аморальном поведении обвиняли участников вечеринки Насти Ивлеевой в «Мутаборе». На видео шоумен Никита Джигурда снимает с Анастасии Волочковой штаны и целует её трусы. В сливе видео Волочкова обвинила Джигурду. Мол, всегда был желанным гостем в её доме, но переобулся в одночасье и слил компрометирующее видео прямо перед её новым шоу в Москве.

СМИ говорят, что сначала Волочкова написала это у себя на странице в запрещенной соцсети, но потом подписи к фотографиям изменились. Однако позже Никите Джигурде все равно досталось — Анастасия повторила претензию к нему у себя в соцсетях в понедельник, 15 января.

«В своем доме я могу делать всё, что я хочу! Это моя крепость, в которую ты был вхож и хайповал постоянно. На моем имени. Ты очень подло поступил. После слитого домашнего видео я не считаю тебя более своим другом!» — написала балерина у себя в телеграм-канале, заявив, что её дружбе с Джигурдой конец.

Никита Джигурда в своих соцсетях сказал, что видео слил «тот, кто его снимал», а Волочкова сама решила похайповать.

Ролик ориентировочно сняли в конце прошлого года, а слили в Сеть только сейчас. Ближайшее шоу Волочковой тем временем назначено на 28 января в концертном зале «Мир» в центре Москвы. Пока что там не высказались о ситуации.

Любовь Хмелевская

Оригинал материала: “Фонтанка.ру”