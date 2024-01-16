 

Рупор кремлевской пропаганды: Релиз “Рувики”

16.01.2024, 15:02, Разное
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Вчера официально релизнулся российский аналог Википедии – "Рувики" https://ru.ruwiki.ru/wiki/Заглавная_страница
От того, насколько он будет успешно развиваться, зависит то, как скоро в РФ закроют Википедию. "Викимедия", которая отвечала за публикацию статей в русскоязычной Википедии еще в декабре 2023 года свернула работу.
На первый взгляд выглядит похожее на Википедию с идентичным движком и схожим дизайном. Среди авторов проекта есть люди, которые раньше зазнимались "Википедией", так что будет некая преемственность.
Поэтому многие статьи по факту являются копиями старых статей из Вики.

Источник: Colonel Cassad


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