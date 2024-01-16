Скандалы: «Нецелесообразно тратить пять миллиардов на 50 человек»

Орловские власти ответили на жалобы жителей деревни Заречная, которые в мороз переходят реку вброд из-за провалившегося от ветхости моста

Жительница деревни Заречная Орловской области показала в соцсетях видео, как ее односельчане вынуждены переходить реку вброд в мороз, поскольку мост развалился. По утверждению женщины, ее деревня оказалась отрезана от цивилизации. Замглавы Орловского муниципального округа Сергей Шебанов в беседе с Daily Storm ответил на претензии сельчанки. Чиновник назвал строительство новой переправы нецелесообразным, пояснив, что придется потратить около пяти миллиардов рублей на обслуживание 50 жителей Заречной. Шебанов добавил, что в эту деревню сейчас не заезжает даже автолавка, поскольку люди покупают пару буханок хлеба и сигареты, «даже дорога не окупается», а «благотворительностью никто заниматься не намерен».

«Жители Заречной чуть лукавят, когда говорят, что деревня отрезана от цивилизации. К ним подходит автодорога. Но в объезд получается около 12 километров, а по прямой (если через реку) — полтора. Понятно, им удобнее ходить через реку», — заметил чиновник.

Он рассказал, что это попросту самодельная переправа, которую в советское время колхоз сделал для перегона сельхозтехники. Но на другом берегу, куда этот мост выходит, расположены земли сельхозназначения, находящиеся в частной собственности. «Дальше возле этих земель проходит железная дорога. Даже если мы построим очень хороший мост, то он упрется в железную дорогу!» — не скрывает эмоций замглавы Орловского округа, в который входит Заречная.

Он обратил внимание, что ни этот мост, ни подъездные пути к нему в реестре дорог не состоят. «Завтра прокуратура придет и нас за нецелевое использование бюджетных средств может привлечь. Переправу сделал колхоз, потом он развалился, а люди по привычке ездили. Но все со временем изнашивается», — заявил собеседник.

«Не можем мы построить мост. Потому что дорога (даже если мы изымем земли сельхозназначения) — она упирается в железнодорожную насыпь. Такой мост будет стоить миллионов 600. Плюс выкуп земли, строительство подходов — еще 80. Просто 700 миллионов бахнуть куда?!» — задается вопросом чиновник.

Он сообщил, что местные власти общались со специалистами, которые предложили делать эстакаду. Однако и этот вопрос упирается в громадные, просто неподъемные для региона деньги. «Эстакада будет стоить четыре миллиарда. Плюс выкуп земель с обеих сторон — еще миллионов 200, плюс сам мост 600. Пять миллиардов на 50 человек выходит. А не легче ли каждой семье по квартире купить за эти деньги?» — заключил Шебанов.

Более того, он указал, что власти сейчас не могут «просто взять и разобрать» мост, из-за которого люди выказывают недовольство. По словам чиновника, по закону следует внести этот объект в реестр бесхозных, а потом «спустя год через суд признавать его как право собственности». Затем, как пояснил собеседник, будет такое решение вопроса: разобрать мост, как не соответствующий безопасности дорожного движения.

Шебанов не исключил, что такой сценарий возможен в будущем, после консультаций с прокуратурой и другими ведомствами. Однако, как полагает чиновник, при подобном развитии событий «будет еще больший социальный взрыв».

Иван Соколов

Оригинал материала: “Daily Storm”