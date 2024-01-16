 

«ЛДПР проводит полуголые вечеринки в банях с 1993 года» – Милонов требует запрета оппозиционной партии

16.01.2024, 13:33, Разное
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Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал от Верховного суда признать экстремистской партию ЛДПР и запретить её деятельность на территории России, поскольку с 1993 года её руководство регулярно организовывало полуголые вечеринки в общественных местах, в том числе банях и саунах. В качестве доказательства народный избранник привёл множество фото с этих мероприятий.

Заявление Милонова потрясло общественность. Выяснилось, что ещё во время председательства в партии Владимира Жириновского её членов регулярно видели в полуобнажённом виде в различных местах, куда свободно могли заходить посторонние, в том числе несовершеннолетние дети. В этих оргиях, если верить предъявленным Милоновым снимкам, участвовало в том числе и нынешнее руководство ЛДПР. В ЦК партии ситуацию пока не комментируют.

Как сообщили в пресс-службе организации, все руководители московского горкома в настоящее время принимают участие в рождественской службе и не могут общаться с журналистами. Однако вскоре после заявления Милонова интернет-сайты нескольких московских саун, где якобы часто бывали представители ЛДПР, оказались недоступны.

– Они заметают следы. Ничего не стыдятся даже в святой день, – возмущается Милонов. – Я на том сайте на их голые телеса частенько посматривал, а сегодня он перестал работать. Технические работы, якобы. Очень своевременно. Но ничего, господа хорошие, у меня ваши фотографии в плавках давно в папку «Избранное» сохранены. В суде не отвертитесь. Поедете на Колыму за экстремизм и содомию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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