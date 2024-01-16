Не следуйте правилам – одевайтесь по своему настроению и вкусу: модные советы на зиму женщинам за 50 лет

Еще буквально одно столетие назад женщины были ограничены в своем выборе одежды. Условия стиля диктовал социум и финансовая составляющая. Были периоды, когда женщинам вообще нельзя было выбирать, что надеть. Однако сегодня времена поменялись, мода за последние десятилетия перетерпела огромные изменения, и теперь можно носить одежду на любой вкус и цвет, вне зависимости от возраста. Но важно уметь грамотно подходить к своему образу, именно поэтому рассмотрим самые основные модные советы для женщин старше 50 лет.

Используйте аксессуары

Незаменимым элементом гардероба являются аксессуары, которые отлично дополняют образ. Браслет, цепочка, кольца, серьги, шейный платок, сумочка, солнцезащитные очки — все это следует использовать для лаконичности образа, однако нужно соблюдать меру, не стоит надевать все и сразу. Переизбыток украшений и аксессуаров может утяжелить внешний вид. Носить всего несколько минималистичных украшений для повседневного образа будет лучшим решением, а модные и яркие аксессуары — для особых случаев.

Сочетание головных уборов и верхней одежды

При использовании головных уборов и верхней одежды следует соблюдать следующие правила: правильно сочетать фактуру, материал, оттенки, структуру, форму и стили. Например, не следует носить шапку из меха вместе с шубой, потому что может получиться старомодный образ. Что касается цвета, нужно смотреть индивидуально при подборе образа. Образ также становится интересным, если сочетать верх и низ разных стилей и фактур. Например, спортивная куртка и аккуратная классическая шапка.

Для женщины старше 50 лет будет актуально носить пуховики-тренчи, “гусеницы”, кожаные пуховики, пуховики-халаты, шубы, дубленки, утепленные зимние пальто, а если позволяет погода, то кардиганы, плащи.

Черный цвет и его аналоги

Черный цвет абсолютно универсален и является неизменной классикой. При грамотном его использовании одежду такого цвета можно носить в любых случаях. Черный цвет стройнит, выглядит элегантно. Однако ему есть хорошие альтернативы, чтобы обновить свой образ и стиль и использовать не только черный цвет в повседневном гардеробе. Такие неяркие цвета, как синий, серый, коричневый, добавят изюминку к образу и также подчеркнут достоинства фигуры. А яркие аксессуары практически всегда сочетаются с одеждой пастельных оттенков.

Яркие и пастельные цвета

Пополните свой гардероб одеждой ярких и светлых цветов тоже, потому что они визуально помогут выглядеть более стильно и открыто. Белый и пастельные цвета также создают впечатление дороговизны. И оттенки верхней одежды, подобранные в зависимости от цветотипа кожи, освежат образ. Не бойтесь экспериментов! Яркие цвета, особенно зимой, помогают выделяться и самовыражаться. При этом не стоит надевать одежду более 3-4 цветов за один раз.

Универсальная длина юбки

Самое главное в стиле женщины помимо моды — практичность. Зима не является исключением, особенно во время сильного холода. Если надеваете юбки, то длина миди самая оптимальная с точки зрения и моды, и универсальности. Юбки в пол зачастую добавляют возраста, а с короткими моделями нужно быть очень аккуратными. Тем не менее если это красивая юбка, идеально сочетающаяся с остальной одеждой, то все правила по поводу длины можно нарушить.

Подведем итоги

Благодаря одежде можно скрыть недостатки и подчеркнуть все достоинства. Используя советы из статьи можно всегда оставаться стильной, женственной. Ведь 50 лет — самый расцвет женского очарования. Главное, не бояться быть яркой и одеваться по вкусу и настроению.