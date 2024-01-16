Скандалы: РЖД поделили угольный пирог

Регионы в ручном режиме решают с компанией вопросы угольного экспорта

Российские железные дороги в этом году определили квоту по отгрузке угля в восточном направлении в размере 100 млн тонн. Этот объём разделят между шестью сибирскими и дальневосточными регионами. Руководству субъектов РФ пришлось начинать переговоры об экспорте заранее, чтобы обеспечить себе максимальное количество вагонов. Львиную долю, как и следовало ожидать, получила Кемеровская область. Однако и после этого Кузбасс остался недоволен.

Открывая Азию

После всем известных геополитических событий основными зарубежными потребителями российского угля – антрацита и коксующегося угля – стали Китай и Индия. По данным ассоциации «Горнопромышленники России», на эти страны пришлось примерно 40 процентов от 220 млн тонн угля, вывезенных из России по итогам 2023 года.

Промышленная логистическая революция в государстве идёт полным ходом. Судя по всему, она ещё далека от завершения. Главная проблема – ограниченные пропускные способности Транссибирской магистрали и БАМа. Кроме того, с начала специальной военной операции на железной дороге вступили в силу особые правила перевозок, согласно которым приоритет отдаётся определённым видам грузов.

Экспортный уголь, как несложно догадаться, в их перечень не входит.

В конце декабря РЖД сообщили, что квота на каменный уголь на 2024 год составит для Кузбасса 54,1 млн тонн, для Якутии – 26,3 млн, для Бурятии – 8,5 млн, для Хакасии – 6,5 млн, для Иркутской области – 3,3 млн, для Тувы – 650 тыс. тонн.

«Закреплено поквартальное распределение объёмов перевозок в восточном направлении, исходя из планов проведения ремонтных и строительных работ на инфраструктуре. Также оговаривается необходимость выработки оптимальной логистики для соразмерной загрузки инфраструктуры железнодорожного транспорта», – уточняет компания.

Ударили по рукам

В Туве документ, закрепляющий основные параметры вывоза угля в направлении Дальнего Востока, подписали первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Кобзев и глава республики Владислав Ховалыг. Тувинская квота в размере 650 тыс. тонн на фоне выделенных соседним субъектам выглядит достаточно скромно. Однако угольная отрасль региона большего пока и не требует. Главная компания Тувы – ООО «УК “Межегейуголь”» – несколько лет пребывала в анабиозе. Собственники приняли решение расконсервировать добычу только в феврале 2022 года, когда мировые цены на уголь рванули вверх. При этом предприятие ориентировано на высокотехнологичное производство экспортных марок коксующегося угля. Из-за специфических характеристик добываемый компанией уголь как раз высоко востребован в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Текущая экспортная квота «Межегейугля» составляет половину его производственной мощности.

Иркутская область тоже вполне довольна текущими результатами. «Для того чтобы обеспечить компании гарантированными объёмами на экспорт, мы проделали большую совместную работу. Регион впервые заключил такое соглашение. Понимаем, что это меньше потенциальных возможностей области. Поэтому в 2024 году правительству региона необходимо продолжить работу с федеральным центром по увеличению гарантированных объёмов на следующие периоды», – сообщил губернатор Игорь Кобзев.

На экспорт в регионе работают компании «Востсибуголь», «Разрез Черемховуголь», «Разрез Иретский», «Коулэкспо» и «Уголь Восточной Сибири». Вместе они были готовы отгрузить в этом году 8,3 млн тонн, то есть почти в три раза больше, чем гарантируют РЖД.

– Соглашение – это всегда стабильность, ответственность и грузоотправителей, и нас. Для компаний это гарантия сохранения штата. Пока мы вернулись к объёмам 2019 года, но будем стараться, чтобы они повышались, – говорит заместитель начальника Восточно-Сибирской железной дороги Александр Парщиков.

ООН зря не скажет

Самое спорное положение у Кемеровской области. В прошлом году Кузбасс выдал около 200 млн тонн угля. Это его системообразующая отрасль и основная статья доходов, поэтому даже 54 млн тонн экспорта регион удовлетворить не могут. По сути, он сидит на потенциальных деньгах, но получить их не может, пока не довезёт уголь до дальневосточных портов. Ранее глава региона Сергей Цивилёв заявлял, что кемеровские шахты и разрезы рассчитывают как минимум на 60 млн тонн в 2024 году и будут продолжать отстаивать свою точку зрения в Правительстве РФ. Колебания цен на мировом рынке нервируют кемеровских чиновников так же, как и факты отставания от утверждённого графика вывоза угля со стороны РЖД, которые имели место в прошлом году.

«По прогнозам ООН, к 2050 году население планеты увеличится с 8 до 10 миллиардов человек. Особенно активный рост населения прогнозируется в странах Азии. Спрос на уголь будет только расти. Поэтому нам необходимо сохранить лидерство на мировом рынке, расширив экспорт. Если с внешними вызовами мы уже разобрались – переориентировали экспорт с Запада на Восток, – то теперь надо ускорить вопрос с вывозом кузбасского угля, – считает губернатор.

Енисей не вариант

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), которая широко представлена в сибирских и дальневосточных регионах, ранее отметила, что наращивает поставки в Китай ударными темпами. В 2022 году предприятие продало в КНР свыше 7 млн тонн угля, в 2023-м – уже около 20 млн тонн. Но и это только начало.

«Если в прошлом году нашим главным международным рынком была Южная Корея, а до этого Европейский союз, то в этом году, я думаю, Китай обгонит Корею и станет главным экспортным рынком», – заявляли ранее в руководстве СУЭК. В компании говорили о планах поставок в Китай 50 миллионов тонн угля в год.

Понятно, что предприниматели и региональные власти на фоне таких планов ищут альтернативные пути вывоза угля за рубеж. Как писал ранее «Октагон», год назад появилась информация, что Правительство РФ рассматривает вариант с отгрузкой угля по Северному морскому пути. Для этого сначала предполагалось везти его по железной дороге в Красноярск, там перегружать на речной флот и по Енисею отправлять в морской порт Дудинка.

По неофициальной информации, такую идею продвигало руководство Кемеровской области. Это могло обеспечить Кузбассу прирост экспорта в несколько миллионов тонн в год. Тем более что президент РФ Владимир Путин поставил задачу максимально быстрой загрузки Северного морского пути.

Но, судя по всему, идея заглохла. В Красноярском крае она не вызвала энтузиазма. Жители краевой столицы высказались против перевалки угля в черте города. Скептически отнеслась к проекту и компания «Норильский никель», которой принадлежит Енисейское речное пароходство. Весь имеющийся флот ЕРП уже максимально загружен. У «Норникеля» нет ни малейшего желания ломать голову над решением проблем угольной отрасли.

Алексей Бондарев

Оригинал материала: “Октагон”