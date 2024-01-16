 

Собянин: В 2024 году планируем завершить несколько крупных транспортных проектов

16.01.2024, 12:50, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о транспортных объектах, строительство которых планируется завершить в 2024 году. Сокольническую линию метро продлят до станции “Потапово”. Ей будут пользоваться жители Южного Бутова, поселения Сосенского, Воскресенского и города Щербинка.

По словам Собянина, продолжаются работы по Рублево-Архангельской и Троицкой линий метро с 17 санциями. Идет активное строительство на участке от “ЗИЛа” до “Коммунарки” в составе 11 станций.

В 2024 году в столице построят 90 километров дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов. Московский скоростной диаметр (МСД) соединят с магистралью “Солнцево – Бутово – Видное”.

“Планируем достроить Южную рокаду, которая улучшит транспортное обслуживание 24 районов Москвы”, – рассказал Собянин.

Прошлый год стал рекордным по развитию транспортной инфраструктуры. В марте замкнулась Большая кольцевая линия метро (БКЛ), в сентябре открылись новые участки Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линий метро – всего 14 станций.

В августе открылся третий Московский центральный диаметр (МЦД-3) от Зеленограда до Раменского, спустя несколько недель в эксплуатацию ввели МЦД-4 (Апрелевка – Железнодорожный). В конце декабря начал действовать пятый международный автовокзал Москвы – “Красногвардейский”.


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