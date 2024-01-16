Мнение: Долгоигающий вред сталинских репрессий

Сейчас многие удивляются «мягкости» нашего государства, которое игнорирует даже громких представителей пятой колонны, покуда они не переходят определённую грань. Типичный комментарий в блогах: «Сажать! Расстреливать! Ссылать на Колыму!».

С одной стороны, понятно, что пособников США надо последовательно отлучать от бюджетных денег, в том числе и от денег госкорпораций. Надеюсь, тот факт, что многие западники продолжают выступать на сцене или сниматься в кино — явление временное.

С другой стороны, массовые репрессии всегда являются следствием глупости или слабости их организаторов, так как они решают только краткосрочную задачу удержания личной власти тирана или тиранов, причём крайне дорогой для государства ценой.

Обычно при обсуждении репрессий указывают на прямые демографические потери России, то есть на расстрелянных, на умерших от невыносимых условий заключения, на подорвавших своё здоровье в тюрьмах и лагерях. Часто также пишут про деградацию общества, из которого в ходе репрессий выбили лучшую его часть: военные, научные, управленческие и прочие элиты. Вместе с тем, у репрессий есть и долгоиграющие последствия, которые аукаются государству на протяжении долгих десятилетий после ухода со сцены основных действующих лиц.

Два года назад я уже писал про «бабушку Живого Журнала», товарища Тарееву, которой в следующем году исполняется 100 лет (ссылка). Она до сих пор пребывает в здравом рассудке и, надеюсь, в хорошем самочувствии, регулярно пишет статьи в свой блог. Публикует в том числе большую серию про Иосифа Виссарионовича, которую интересно читать, так как Энгелина Тареева прошла через ту эпоху лично, является дочерью репрессированного партийного работника. Прямую ссылку на серию дать не могу, так как там нет тэгов, поэтому вот ссылка на первую страницу блога (ссылка). Сейчас в блоге у Энгелины Борисовны много постов про евреев, так как Израиль вторгся в Сектор Газа, а товарищ Тареева — революционер в третьем поколении, если вы понимаете, о чём я. Но, промотав несколько постов вниз, вы найдёте и про Сталина: повторюсь, с большим количеством собственных воспоминаний автора.

Так вот, казалось бы, на календаре 2024 год. Большой Террор, второй после Красного Террора, прошёл 86 (!) лет назад. Однако даже непосредственные участники событий регулярно пишут ещё о репрессиях 1937-1938 в блоги, причём пишут с большим личным участием, эмоционально. Будут писать и через 20, и через 50 лет, так как дети, внуки и правнуки репрессированных тоже воспринимают тот период очень лично.

Неосталинисты наивно увещевают: «да плюнь ты на могилу своего деда, раз расстреляли, так значит был бандитом или власовцем, так всегда бывает, я на ЮТубе видео смотрел». Подобные аргументы, однако, не работают, поэтому в России до сих пор живут миллионы потомков раскулаченных, расстрелянных и сосланных в лагеря, которые забывать прошлое своей семьи не хотят. Большая их часть на дух не выносит КПРФ и прочих околовластных сталинистов, что не добавляет стабильности государству: если сталинисты паче чаяния получат больше власти, общество расколется. Меньшая, но всё равно многочисленная часть потомков репрессированных — включая товарища Тарееву — уже сейчас несправедливо переносит неприязнь к Сталину на всю современную Россию, то есть по факту враждебна нам.

Таким образом, проведя свои репрессии 86 лет назад, Иосиф Сталин помимо прямого вреда обществу и государству отравил Россию двумя долгоиграющими проблемами:

1. Дестабилизировал общество, выделив в нём нетерпимые друг к другу группы сталинистов и потомков репрессированных.

2. Создал огромную массу врагов России, большая часть которых при иной семейной истории стала бы нормальными гражданами нашей страны.

Судя по возрасту тех, кто сейчас принимает горячее участие в дискуссиях, эти две проблемы останутся с нами и после грустного юбилея в 2037 году.