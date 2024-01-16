Конфликт с ХАМАС вряд ли закончится за год, несмотря на большие потери Израиля

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Израиль продолжает наносить удары по центральной и южной части сектора Газа, однако его армия также несёт большие потери, пишет немецкий телеканал Welt. ХАМАС использует тактику партизанской войны, неожиданно нападая из домов, тоннелей и других укрытий, поэтому на стороне Израиля также много убитых и раненых. Уничтожается и тяжёлая военная техника. При этом, по версии одного из командиров, за ближайший год конфликт не завершится.

Актуальные данные показывают: боевые действия в секторе Газа также неукоснительно продолжаются. Сейчас Израиль сконцентрировался, прежде всего, на центре и юге палестинской области. Террористы ХАМАС пытаются остановить наземное наступление с помощью своего рода партизанской тактики. Поэтому и израильской армии эта борьба приносит большие потери. Наш старший корреспондент Штеффен Шварцкопф эксклюзивно побывал в 99-й дивизии, почти 20 тысяч солдат которой сражаются в секторе Газа. Убитые и раненые — это чудовищная повседневная рутина, рассказали ему израильские солдаты. Потери бронированных транспортных средств также высоки.

Это так называемый D9 — самая тяжёлая военная машина израильской армии. Этот бронированный бульдозер считается практически неразрушимым — или, точнее, считался. Солдаты показывают нам целый ряд серьёзно повреждённых и частично уничтоженных транспортных средств — выжженные кабины, пробитая броня. А где машины — там и люди.

ШТЕФФЕН ШВАРЦКОПФ, старший корреспондент Welt: В это военное транспортное средство сначала попали две гранаты, а потом здесь была применена магнитная мина, которая взорвалась. Внутри находились двое солдат. Один был тяжело ранен, другой погиб.

Это только часть пострадавших новых транспортных средств, принадлежащих всего одной — 99-й — дивизии, которая сейчас ведёт бои в центре и на юге сектора Газа. Теперь солдаты разбирают бульдозеры на запчасти, иногда используя грубую силу, иногда голыми руками на мелкие части.

«У нас много убитых и раненых только со вчерашней ночи, — рассказывает лейтенант Идо. — Они снова и снова неожиданно атакуют нас из укрытий, из домов, нередко также из неизвестных нам входов в тоннели. В первую очередь, стреляют из миномётов, кидают гранаты, также используют ракеты».

Мы встречаемся с одним из командиров дивизии. Полковник Ноа Мозес — военный, который говорит прямо, в том числе о гражданских.

НОА МОЗЕС, командир дивизии: Мы даём им возможность выжить. Перед каждой нашей операцией мы на месте даём им знать — уходите из этого квартала, идите в ту область, туда мы бить не будем. Если они нас послушают, они не погибнут. Но если они не уйдут и тем самым предоставят убежище ХАМАС, то я не уверен, что они выживут.

Есть ещё одна тема, о которой полковник говорит очень ясно: он лично не верит, что война закончится в ближайшие 12 месяцев. Он рассчитывает, что бои продлятся и в следующем году.

Дата выхода в эфир 14 января 2024 года.