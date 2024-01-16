РФ восстановила военный импорт на довоенном уровне

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Пока Зеленский клянчит деньги у Евросоюза, объёмы военного импорта в Россию вернулись к довоенному уровню, пишет La Nouvelle Tribune. При этом 48,5% поставок идут из стран, которые решили ввести санкции против Москвы: РФ ведёт торговлю с близкими партнёрами — Китаем, Турцией и ОАЭ, которые закупаются у стран-посредников.



AP

Конфликт на Украине продолжается, и обе стороны ищут финансирование для своей армии, пишет La Nouvelle Tribune. На выходных президент Украины Владимир Зеленский посетил балтийские страны, пытаясь убедить их и заодно ЕС о денежной помощи. Никаких цифр не называется, но Брюссель обещал выделить несколько миллиардов долларов.

В то же время Москва подтвердила покупку военной техники на сумму около $61 млн, пишет издание. Согласно данным совместного доклада Киевской школы экономики (KSE) и группы Ермака — Макфола, которую возглавляют руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак и бывший посол США в РФ Майкл Макфол, РФ смогла восстановить военный импорт на том же уровне, который был до начала СВО и международных санкций. По информации авторов исследования, за период с января по октябрь 2023 года российское правительство в среднем за месяц потратило $932 миллионов на импорт вооружения, что лишь на 10% меньше, чем до 24 февраля.

При этом удивляет то, что 48,5% поставок идут из стран, которые решили ввести санкции против Москвы. La Nouvelle Tribune подчёркивает, что США, Канада, Япония и Австралия не продают военную технику РФ — по крайней мере напрямую. Кремль ведёт торговлю с близкими партнёрами — Китаем, Турцией и ОАЭ, которым самим приходится закупаться у стран-посредников.

В то же время газета указывает, что РФ приходится тратить столько денег из-за того, что обычные маршруты поставок для неё заблокированы. В результате приходится искать новые торговые пути, а большая часть ежемесячных трат идёт на логистику, чтобы как можно скорее доставить вооружение на фронт, минуя санкции.