 

Скандалы: Журналисты призвали ФАС и СК провести проверку директора МХАТа

16.01.2024, 11:45, Разное
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В российских СМИ все чаще стали публиковать материалы, связанные с нынешним директором МХАТа Владимиром Кехманом

В них авторы затрагивают не только прошлое Кехмана, связанные с открытием уголовных дел, но и нынешние его действия, которые, по мнению журналистов, также могут находиться в противоречии с законом.

В частности, указывается, что в середине нулевых Владимир Кехман был бизнесменом, которого величали «банановым королем». Он возглавлял крупнейшего импортера фруктов в Россию JFC. Бизнес окончился печально: сперва обанкротилась компания, потом и сам Кехман, а вскоре против него завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.Однако правоохранители его достаточно быстро закрыли, сославшись на истечение срока давности.

Тем не менее, в настоящее время в прессе снова звучат обвинения в его адрес. В частности, в издании «Момент Истины» говорится о нарушениях закона уже в культурной сфере. Как известно, после череды неудач в банановом бизнесе, Владимир Кехман внезапно заинтересовался театральным искусством и вскоре стал гендиректором Михайловского театра, после — НОВАТа, а затем и директором МХАТа им. М. Горького. Федеральный закон «О банкротстве», согласно которому банкрот не имеет права занимать руководящую должность в течение трех лет, был обойден на том основании, что Кехман оправился в декретный отпуск якобы для ухода за ребенком.

Как обратили внимание журналисты, в государственных тендерах театров, которые возглавил бывший предприниматель, во множестве случаев участвовала всего одна компания.Чаще всего — ООО «РСК-Ренессанс», принадлежащая Марату Каргинову. За последние пять лет таким образом организация выиграла множество тендеров в культурных учреждениях страны на общую сумму около 4,5 млрд рублей. Именно поэтому журналисты, заподозрившие коррупционную составляющую в действиях, и призвали ФАС и СК провести проверку в отношении деятельности Кехмана на посту театрального руководителя.

Евгений Калинин


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