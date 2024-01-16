Обвинённый в бесполезности депутат Госдумы внёс закон, который запретит банковским служащим участвовать в мошеннических схемах

Депутат Госдумы Евгений Дерягин, которого ранее в прессе назвали «самым бесполезным» парламентарием, решил оправдаться перед общественностью и коллегами и с помпой презентовал свой первый законопроект.

Дерягин удостоился нелестного отзыва от журналистов, поскольку с момента избрания не работал ни в одной комиссии, не стал автором или соавтором ни одного законопроекта, и к тому же чаще всех пропускал заседания. правда, При этом его поведение не рассматривалось дисциплинарной комиссией, поскольку он каждый раз предоставлял спикеру то справки от врачей, от записки родственников о семейных обстоятельствах, а однажды даже принёс письмо от своего тренера об участии в спортивных соревнованиях.

Поскольку прессу все эти объяснения не устроили, Дерягин решил презентовать свой первый законопроект и созвал для этого пресс-конференцию.

«Очень часто мы видим истории о том, как банковские сотрудники становятся участниками преступных схем и помогают злоумышленникам обманным путём завладеть чужими средствами. Торговля инсайдерской информацией, незаконное использование служебного положения, несанкционированный доступ к клиентской базе – три кита, на которых держится финансовое мошенничество в нашей стране, – сказал он. – В связи с этим я предлагаю законодательно запретить работникам финансовых учреждений участвовать в незаконной деятельности и помогать преступникам. Аналогов этого закона, насколько мне известно, нет ни в одной стране мира, поэтому мы с коллегами вскоре не только решим старую проблему, но и покажем пример, как надо работать, в том числе иностранным парламентариям. Я лично покажу пример».

На пресс-конференции также выступили нанятые Дерягиным независимые эксперты, которые подтвердили важность и пользу законопроекта. При этом журналисты обнаружили, что в некоторых главах закона вместо текста содержится лишь надпись «Вы исчерпали свой лимит бесплатных запросов к ChatGPT». Сам парламентарий объяснил это технической ошибкой, вызванной компьютерными вирусами, и попросил вернуть копии законопроекта (в том числе цифровые). Когда инициатива будет рассматриваться Думой, пока неясно.

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