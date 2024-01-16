 

Обвинённый в бесполезности депутат Госдумы внёс закон, который запретит банковским служащим участвовать в мошеннических схемах

16.01.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Депутат Госдумы Евгений Дерягин, которого ранее в прессе назвали «самым бесполезным» парламентарием, решил оправдаться перед общественностью и коллегами и с помпой презентовал свой первый законопроект.

Дерягин удостоился нелестного отзыва от журналистов, поскольку с момента избрания не работал ни в одной комиссии, не стал автором или соавтором ни одного законопроекта, и к тому же чаще всех пропускал заседания. правда, При этом его поведение не рассматривалось дисциплинарной комиссией, поскольку он каждый раз предоставлял спикеру то справки от врачей, от записки родственников о семейных обстоятельствах, а однажды даже принёс письмо от своего тренера об участии в спортивных соревнованиях.

Поскольку прессу все эти объяснения не устроили, Дерягин решил презентовать свой первый законопроект и созвал для этого пресс-конференцию.

«Очень часто мы видим истории о том, как банковские сотрудники становятся участниками преступных схем и помогают злоумышленникам обманным путём завладеть чужими средствами. Торговля инсайдерской информацией, незаконное использование служебного положения, несанкционированный доступ к клиентской базе – три кита, на которых держится финансовое мошенничество в нашей стране, – сказал он. – В связи с этим я предлагаю законодательно запретить работникам финансовых учреждений участвовать в незаконной деятельности и помогать преступникам. Аналогов этого закона, насколько мне известно, нет ни в одной стране мира, поэтому мы с коллегами вскоре не только решим старую проблему, но и покажем пример, как надо работать, в том числе иностранным парламентариям. Я лично покажу пример».

На пресс-конференции также выступили нанятые Дерягиным независимые эксперты, которые подтвердили важность и пользу законопроекта. При этом журналисты обнаружили, что в некоторых главах закона вместо текста содержится лишь надпись «Вы исчерпали свой лимит бесплатных запросов к ChatGPT». Сам парламентарий объяснил это технической ошибкой, вызванной компьютерными вирусами, и попросил вернуть копии законопроекта (в том числе цифровые). Когда инициатива будет рассматриваться Думой, пока неясно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Врач рассказала о 5 ошибках, которые ухудшают работу сердца

16.01 / Apple отказывается от измерения кислорода в крови в новых умных часах из-за патентных споров

16.01 / Solos представила очки с ChatGPT и функцией мгновенного перевода речи

16.01 / В Тропиках Амазонии найдены затерянные города

16.01 / Спорное решение властей Санкт-Петербурга о регистрации топоров разделило горожан на две части

16.01 / Как правильное питание помогает предотвратить образование камней в желчном пузыре

16.01 / Забывчивость может быть признаком многих серьезных заболеваний

16.01 / В Германии снизился ВВП

16.01 / Ученые объяснили механизм формирования лунной породы

16.01 / Куда уходят наши деньги?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика