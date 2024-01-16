Врач рассказала о 5 ошибках, которые ухудшают работу сердца

Врач Наталья Зубарева поделилась своими знаниями о влиянии питания на сердечно-сосудистую систему и выявила пять распространенных ошибок, которые могут негативно сказаться на здоровье сердца.

1. Недостаток растительных продуктов: Отсутствие овощей, фруктов и ягод в рационе лишает организм фитонутриентов, способствующих улучшению холестеринового обмена и стабилизации давления, а также укреплению сосудов.

2. Присутствие жареной еды: Жарка в масле может способствовать образованию КПГ – конечных продуктов гликирования, увеличивая риск повреждения сосудов и развития сердечной недостаточности, ожирения и гипертонии.

3. Злоупотребление сахаром: Избыточное потребление сахара увеличивает риск ожирения, повышает артериальное давление и нагрузку на сердце.

4. Пристрастие к соленьям: Избыточное употребление соли связано с промышленно переработанными продуктами и может вызвать повышение артериального давления, сердечную недостаточность и инсульт.

5. Нехватка чистой воды: Недостаток воды в организме приводит к загустевшей крови, увеличивая нагрузку на сердце и артериальное давление, что может повысить риск сердечно-сосудистых катастроф, таких как инфаркт и инсульт.