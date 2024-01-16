 

Врач рассказала о 5 ошибках, которые ухудшают работу сердца

16.01.2024, 10:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Врач Наталья Зубарева поделилась своими знаниями о влиянии питания на сердечно-сосудистую систему и выявила пять распространенных ошибок, которые могут негативно сказаться на здоровье сердца.

1. Недостаток растительных продуктов: Отсутствие овощей, фруктов и ягод в рационе лишает организм фитонутриентов, способствующих улучшению холестеринового обмена и стабилизации давления, а также укреплению сосудов.

2. Присутствие жареной еды: Жарка в масле может способствовать образованию КПГ – конечных продуктов гликирования, увеличивая риск повреждения сосудов и развития сердечной недостаточности, ожирения и гипертонии.

3. Злоупотребление сахаром: Избыточное потребление сахара увеличивает риск ожирения, повышает артериальное давление и нагрузку на сердце.

4. Пристрастие к соленьям: Избыточное употребление соли связано с промышленно переработанными продуктами и может вызвать повышение артериального давления, сердечную недостаточность и инсульт.

5. Нехватка чистой воды: Недостаток воды в организме приводит к загустевшей крови, увеличивая нагрузку на сердце и артериальное давление, что может повысить риск сердечно-сосудистых катастроф, таких как инфаркт и инсульт.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Обвинённый в бесполезности депутат Госдумы внёс закон, который запретит банковским служащим участвовать в мошеннических схемах

16.01 / Apple отказывается от измерения кислорода в крови в новых умных часах из-за патентных споров

16.01 / Solos представила очки с ChatGPT и функцией мгновенного перевода речи

16.01 / В Тропиках Амазонии найдены затерянные города

16.01 / Спорное решение властей Санкт-Петербурга о регистрации топоров разделило горожан на две части

16.01 / Как правильное питание помогает предотвратить образование камней в желчном пузыре

16.01 / Забывчивость может быть признаком многих серьезных заболеваний

16.01 / В Германии снизился ВВП

16.01 / Ученые объяснили механизм формирования лунной породы

16.01 / Куда уходят наши деньги?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика