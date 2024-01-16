 

Apple отказывается от измерения кислорода в крови в новых умных часах из-за патентных споров

16.01.2024, 10:40, Разное
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Компания Apple планирует исключить функцию измерения уровня кислорода в крови из своих последних моделей умных часов, таких как Series 9 и Ultra 2, из-за недоразумений с патентами. Информация об этом появилась в публикации Bloomberg, ссылающейся на компанию Masimo.

Спор между Apple и Masimo касается технологии пульсоксиметрии, используемой для определения уровня кислорода в крови. В прошлом году Комиссия по международной торговле (ITC) признала, что часы Apple нарушают патенты Masimo, и временно запретила продажи этих устройств. Хотя Apple обжаловала решение и возобновила продажи, она теперь решила отказаться от использования технологии пульсоксиметрии.

Однако следует отметить, что это решение еще не является окончательным, так как апелляционный суд пока не вынес окончательного вердикта. Пока рассматривается апелляция Apple, продажи устройств с функцией пульсоксиметрии могут быть разрешены, но это может занять год или даже дольше.

Решение ITC также было передано на рассмотрение президенту США Джо Байдену, и до 25 декабря 2023 года у него есть возможность наложить вето на это решение, но пока он этого не сделал. Поэтому Apple самостоятельно объявила о снятии с продаж моделей Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2, чтобы предотвратить потенциальные проблемы в будущем.

Как отмечает 9To5Mac, оба этих умных часа исчезнут из онлайн-магазина Apple 21 декабря, а после 24 декабря они перестанут продаваться и в розничных магазинах.

Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2 были представлены в сентябре 2023 года вместе с серией iPhone 15.


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