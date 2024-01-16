Конец истории любви — миллионам американцев автомобили якобы стали не по карману

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2024 год нарушил планы миллионов американцев по покупке собственного автомобиля. Как пишет Newsweek, это средство передвижения, считавшееся визитной карточкой американского образа жизни, стало для них недоступно. Конец этой «истории любви» издание объясняет резким скачком цен на новые и подержанные автомобили после пандемии коронавируса.



AP

Владение автомобилем для американцев всегда было визитной карточкой американского образа жизни, пишет Newsweek. Он были сродни символу свободы и независимости, а также необходимым средством передвижения. Но в наступившем году эта история любви американцев к автомобилю, похоже, достигла критической точки невозврата, поскольку автомобили стали недоступны миллионам людей, отмечает издание.

Американцы стали сталкиваться с трудностями при покупке автомобилей из-за резкого увеличения стоимости новых и подержанных машин после пандемии, пишет Newsweek. Цены на новые автомобили выросли на 30%, а на подержанные — на 38%. Несмотря на замедление инфляции в 2023 году, автомобили остаются недоступными для многих американцев: всего 10% новых автомобилей стоят менее $30 тыс., и лишь 28% подержанных — менее $20 тыс.

Согласно отчёту Market Watch, чтобы позволить себе автомобиль, американцам необходим годовой доход не менее $100 тыс. Это означает, что более 60% американских семей и 82% частных лиц не могут себе позволить новое авто.

Newsweek обращается к мнению экспертов в автомобильной индустрии относительно роста цен. Пэт Райан, генеральный директор CoPilot, утверждает: «Без сомнений, 2023 год стал одним из наиболее сложных для приобретения автомобиля, особенно для экономных потребителей». По его мнению, «весной цены резко выросли из-за уверенных покупателей в верхнем сегменте рынка и так и не вернулись на прежний уровень».

Аналитик автомобильного онлайн-портала Edmunds Джозеф Юн дал комментарий Newsweek, в котором говорит о росте цен на авто: в 2019 году средняя цена на новый автомобиль была $38 500, а в 2023-м — $47 939. По его мнению, скачок цен связан с нарушениями поставок из-за пандемии и повышенным потребительским спросом в 2021 году. «Дилеры практически выстраивались в очередь, чтобы купить автомобили, которых не было в наличии», — поясняет аналитик. Это вынудило производителей отдавать предпочтение более прибыльным автомобилям с более высокими характеристиками, что повлекло за собой увеличение цен на доступные для покупки автомобили.

Карл Брауэр, исполнительный аналитик автомобильной поисковой системы iSeeCars, сообщил Newsweek, что снижение спроса и ограниченное производство новых автомобилей после пандемии приведут к постепенному снижению цен на подержанные автомобили в 2024 году, хотя общие макроэкономические факторы, такие как инфляция и повышение процентных ставок, не приведут к резкому падению цен в ближайшем будущем.