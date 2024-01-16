 

Solos представила очки с ChatGPT и функцией мгновенного перевода речи

16.01.2024, 10:05, Разное
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Компания Solos анонсировала умные очки, в которых присутствует функция перевода, исполненная на основе ChatGPT, что позволит пользователю устройства максимально оперативно получать перевод иностранной речи, либо ответы на интересующие вопросы.

Новинка может работать в режиме прослушивания, позволяющем вести запись речи всех, кто обращается к обладателю Solos AirGo 3, после чего переведенные фразы воспроизводятся через динамики умных очков, расположенных прямо над ушами пользователя, а именно в височной области.

Устройство, отличающееся модульной конструкцией со съемными дужками и сменными оправами, способно и к работе в групповом режиме, когда в беседе задействовано сразу несколько человек, а также в текстовом режиме.    


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