Solos представила очки с ChatGPT и функцией мгновенного перевода речи

Компания Solos анонсировала умные очки, в которых присутствует функция перевода, исполненная на основе ChatGPT, что позволит пользователю устройства максимально оперативно получать перевод иностранной речи, либо ответы на интересующие вопросы.

Новинка может работать в режиме прослушивания, позволяющем вести запись речи всех, кто обращается к обладателю Solos AirGo 3, после чего переведенные фразы воспроизводятся через динамики умных очков, расположенных прямо над ушами пользователя, а именно в височной области.

Устройство, отличающееся модульной конструкцией со съемными дужками и сменными оправами, способно и к работе в групповом режиме, когда в беседе задействовано сразу несколько человек, а также в текстовом режиме.