В Тропиках Амазонии найдены затерянные города

Как сообщает издание Science, группа археологов обнаружила в тропических лесах Амазонки в Эквадоре несколько затерянных городов, в которых две тысячи лет назад проживало около десяти тысяч человек.

Как показали результаты кадрирования при помощи технологии LIDAR, данная территория представляет собой часть густой сети поселений и соединяющих их дорог, затерянной в лесистых предгорьях Анд. Исследователи отмечают, что постройки были возведены на земляных курганах, количество которых превышает отметку в шесть тысяч, а вокруг располагались поля сельскохозяйственного назначения с дренажными каналами.

На пике развития, как считают ученые, численность населения колебалась в диапазоне от 15 до 30 тысяч человек, что можно сравнить с Лондоном в римскую эпоху.